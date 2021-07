Produktionsmedarbetare Varberg - Compass Group AB - Fabriksjobb i Varberg

Prenumerera på nya jobb hos Compass Group AB

Compass Group AB / Fabriksjobb / Varberg2021-07-07Produktionsmedarbetare till 24 Hour Meals. Visstidsanställning med start i augusti tom 2021-10-10, heltid 100%Varför ska du välja oss?Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlenVi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extraVi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegorVi levererar kvalitet i allt vi gör!Vem söker vi?Nu söker vi medarbetare för packning av våra produkter. Som med glädje och positivitet vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum.Om 24 Hour MealsVerksamhet är packning av frystorkade och konserverade produkter. Huvudsakligen som dygnspåsar till Försvarsmakten.Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 600 000 kollegor!I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.Compass Group i Sverige omsätter ca 3 miljarder kronor och drivs under varumärkena Eurest, Eurest Services, Medirest, Chartwells och Levy Restaurants, Amica, Food & Co, Försvarsrestauranger, Tastory och Hav a Java. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC och förvärvade Fazer Food Services den 31 januari 2020. Koncernens omsättning uppgår globalt till £25 miljarder (2019). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera.Vem är du?Du är över 18 årDu har inga problem med att arbeta självständigt så väl som i gruppMed din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagenDu kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesrollDu tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivtDu talar och skriver svenskaTruckkort är meriterandeRekrytering sker löpande så varmt välkommen med din ansökan!Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.Varaktighet, arbetstid2021-07-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-05Compass Group AB5851724