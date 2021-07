Produktionsmedarbetare till Varberg/Falkenberg - AB Effektiv Varberg/Falkenberg - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Halmstad

Prenumerera på nya jobb hos AB Effektiv Varberg/Falkenberg

AB Effektiv Varberg/Falkenberg / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Halmstad2021-07-07Söker du nytt arbete inom industrin?Då kan vi ha tjänsten just för Dig!För våra kunders räkning söker vi nu industripersonal till Varberg och Falkenberg med omnejd.Då det kan vara start omgående gör vi löpande urval så vänta inte med att söka tjänsten!Om vår kundVi på Effektiv söker nu dig som vill ha ett arbete inom industrin i Varberg och Falkenbergsområdet med omnejd. Tjänsterna är på heltid där både dagtid och skift kan förekomma.Vi jobbar med en långsiktighet vilket innebär att du initialt kommer få en visstidsanställning på sex månader hos oss på Effektiv och bli uthyrd till någon av våra kunder med stor chans till förlängning/anställning hos kund.2021-07-07Vi söker dig som har erfarenhet inom något av följande områden:Maskinoperatör * Montering Metall/Plast * Manuell Svets * Robotsvets * Skärande bearbetning manuellt * Skärande bearbetning CNC * Pressoperatör * Mekaniker * Bygg/träindustri * Allmänt produktionsarbete.Saknar du erfarenhet men är händig och gillar att meka eller skruva? Sök ändå, för det kan finnas en tjänst även för dig!Vi söker dig som är flexibel, självgående och van vid fysiskt arbete. Du är den som presterar det lilla extra och drivs av goda resultat. Vidare är du en person som har god arbetsmoral och är produktiv. Du är även kommunikativ och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi tror att du har utbildning inom industri och/eller arbetslivserfarenhet inom området.Meriterande är om du innehar körkort och bil.Urvalet sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.För den här tjänsten kommer du vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period med chans till förlängning.Sökordproduktionsmedarbetare, industri, lager, truck, varberg, falkenbergVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-21AB Effektiv Varberg/Falkenberg5852793