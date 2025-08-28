Produktionsmedarbetare till Umpac
2025-08-28
Vill du bli en del av ett hållbart tillväxtföretag i Umeå? Är du noggrann, gillar att arbeta praktiskt och vill ha en långsiktig tjänst i en verksamhet som verkligen satsar? Då kan du vara den vi söker!
Hos Umapac blir du en viktig del av ett mindre team där alla hjälps åt, och där du får möjlighet att utvecklas inom flera delar av produktionen. Välkommen till en familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stark laganda

Om tjänsten
Som produktionsmedarbetare hos Umpac får du en varierad vardag där du bidrar i flera delar av vår produktion och lagerhantering.
Arbetet innebär bland annat:
* Förpackning och emballering av produkter
* Godsmottagning - råmaterial på pallar
* In & - Utleveranser
* Truckkörning - hantering av materialflöden i produktionen
* Rivmoment i produktionen
* Lagerarbete och ordning i materialflödet
* Städning av produktionen - vi hjälps åt att hålla arbetsmiljön ren och säker
Arbetsuppgifterna kan variera och vi ser gärna att du är en bred profil som på sikt kan växla mellan olika avdelningar. Vi står även inför att införa ett nytt affärs-/lagersystem (Monitor), där erfarenhet av liknande system är ett plus.
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som gillar att ta ansvar och arbeta både självständigt och i team. Du trivs i en produktionsmiljö med fysiskt arbete och där tempot ibland är högt.
Vi söker dig som har:
* Truckkort A1-A4 och B1-B2
* Svenska i tal och skrift
* Positiv inställning och samarbetsförmåga
* Noggrannhet och ansvarskänsla
* Förmåga att arbeta i högt tempo när det krävs
Erfarenhet av produktion eller lager är meriterande, men din inställning och vilja att utvecklas hos oss är minst lika viktig.
Om verksamheten
Vi är ett växande företag inom förpackningsindustrin med cirka 15 engagerade medarbetare. Företaget grundades 1986 och är idag en del av Garga Group. Våra kunder är bolag inom bland annat läkemedel, medicinteknik och livsmedel, och vi är stolta över vår höga kvalitet och vårt fokus på noggrannhet i varje led. Hos oss är varje individ viktig - vi arbetar nära varandra, stöttar varandra och strävar efter att leverera bästa möjliga resultat till våra kunder. Vi håller till i fina, anpassade lokaler på Ersboda i Umeå, där vi har goda förutsättningar att utvecklas vidare. Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och bidra till vår produktion.
Fast lön
