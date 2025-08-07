Produktionsmedarbetare Till Setek Systems
Setek Systems AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Mölndal Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Mölndal
2025-08-07
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Setek Systems AB i Mölndal
Är du en lagspelare som drivs av kvalitet, ansvar och att göra skillnad? Vill du vara med och lyfta teamets prestationer i en tekniknära miljö? Då är det dig vi söker.
SETEK Systems är en del av SETEK Group - en teknikkoncern specialiserad på system- och produktutveckling inom elektronik och mjukvara. Sedan 1985 har vi varit en pålitlig partner för industrin och utvecklat lösningar som gör skillnad. Inom SETEK sätter vi stort värde på teknisk kompetens, kvalitet i varje detalj och ett nära samarbete - både internt och med kund.
Vi står inför en spännande tillväxtresa och söker nu förstärkning till vår elektronikproduktion i Mölndal.
Rollen - en nyckelspelare i vårt team
I produktionsteamet på SETEK Systems arbetar du nära både kollegor och utvecklingsteamet för att tillsammans leverera produkter av högsta kvalitet. Du kommer ha en central roll i att säkra både leverans och förbättringar - vi söker dig som vill vara med och höja nivån, varje dag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering av elektroniska komponenter
Byggnation av kablage enligt IPC-standard
Lödning enligt IPC-standard
Inspektion, dokumentation och test av hårdvara
Kvalitetssäkring och förbättringsarbete
Upprätthålla 5S-standard
Din profil - strukturerad, kvalitetsmedveten och lagorienterad
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning (gärna teknisk inriktning)
Talar och skriver svenska obehindrat
Har erfarenhet av elektronikproduktion och lödning (meriterande)
Har fullgott färgseende (krav p.g.a. komponentigenkänning)
Är strukturerad, noggrann och tar ansvar för din leverans
Trivs med att samarbeta och att bidra till ett starkt team
Har ett kontinuerligt förbättringsfokus och vill vara delaktig i att utveckla både arbetssätt och resultat
Du kommer att ledas av en teamleader, men uppmuntras också att ta egna initiativ och bidra till teamets prestation och utveckling.
Varför välja SETEK Systems?
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som kombinerar teknisk höjd med ett jordnära, prestigelöst arbetssätt. Vi tror på:
Att hög kvalitet kommer från tydlighet, stolthet och samarbete
Att varje individ bidrar till helheten - både i leverans och arbetsmiljö
Att ständiga förbättringar är vägen framåt - vi lyssnar på dig
Vi erbjuder:
En omväxlande vardag med närhet till utvecklingsavdelningen
Möjligheter till kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag på 5000 kr/år
Gemensam frukost och personalaktiviteter
En inkluderande kultur där vi bryr oss om varandraPubliceringsdatum2025-08-07Så ansöker du
Start enligt överenskommelse. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: jobb@setek.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in!
Frågor? Kontakta COO - Hanna Gynnerstedt: 073-151 91 81 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: jobb@setek.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Setek Systems AB
(org.nr 556263-8816)
Flöjelbergsgatan 14 C (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL Kontakt
COO
Hanna Gynnerstedt h.gynnerstedt@setek.se 073-151 91 81 Jobbnummer
9449349