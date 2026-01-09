Produktionsmedarbetare till Hägersten
Performiq AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Gillar du en varierande och stöttande roll med många arbetsuppgifter? Nu söker vi för kunds räkning en initiativtagande och engagerad produktionsmedarbetare!
Som produktionsmedarbetare har du en koordinerande roll där du hanterar olika arbetsuppgifter samtidigt. Du arbetar tätt tillsammans med de andra produktionsmedarbetare där ni driver det dagliga arbetet framåt.
Du sorterar, väger, räknar och konsoliderar produkter i sorteringsmaskiner varje dag vilka lämnas vidare till olika distributionsnätverk. Därtill rapporterar du in processade volymer digitalt i företagets affärssystem samt hanterar support- och transportbokningar.
Personprofil
Vi tror att du som söker tjänsten är ambitiös och trivs i en roll med förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du är kommunikativ som person och värdesätter att arbeta i nära samarbeten med andra, du besitter också förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt. Du värdesätter ordning och reda och du är beslutsam och visar omdöme även under tidspress. Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser och egenskaper
Vi ser att du har:
• Avslutad gymnasial utbildning
• Bra kunskaper i svenska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-01-09Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Varierande arbetstid mellan 06-22 mån-fre
Plats: Hägersten
Om PerformIQ
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Arbetsplats
PerformIQ Work AB Jobbnummer
9676180