Produktionsmedarbetare till Grilstad
2025-08-15
Vi söker nu en produktionsmedarbetare till Grilstad i Östersund. Uppdraget förväntas påbörjas omgående och kommer att på gå fram tom Jul med möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
I rollen som produktionsmedarbetare kommer du bland annat att arbeta med produktion, paketering, vakuumering, sätta etiketter och se över slutprodukten. I en miljö som denna är det viktigt att kunna följa produktionsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter noggrant. Du förväntas bidra till att upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö.
Vem är du
Vi söker dig som är ansvarsfull, flexibel och lättlärd. Du har lätt att arbeta i team, är en engagerad och mogen lagspelare. Vidare tror vi att du har förmåga att följa instruktioner och rutiner, du är noggrann och uppmärksam på detaljer.Detta är en fysisk roll där tyngre lyft kan förekomma. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet inom livsmedelsproduktion alternativt erfarenhet inom lager/produktion.
Övrig information
Omfattning: HeltidAnställningsform: VisstidsanställningAnsökan: Sker genom att du registrerar CV och ett personligt brev på www.onepartnergroup.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Om Grilstad
Grilstad har över 60 års erfarenhet av tillverkning av högkvalitativa lufttorkade köttprodukter. Grilstad AB tillverkar salami, lufttorkad skinka och ölkorv i Östersund enligt recept med långa traditioner. Köttet till salamin och ölkorven mals, vi tillsätter våra unika kryddblandningar och vår egen mjölksyrabakteriekultur. Korvarna kallröks sedan i flera dygn och ger korven dess karakteristiska lukt, smak och konsistens. Därefter torkas korvarna i upp till tre veckor innan de skivas och förpackas i delikata 80-100 g förpackningar med smakfull design.
RÅVARORFör att få de bästa lufttorkade produkterna väljer vi alltid råvaror av hög kvalitet. Till vår lufttorkade skinka använder vi endast svensk skinka. Köttråvaran till vår salami består av nötkött, fläskkött samt fårkött/lammkött. Allt fläskkött och späck har svenskt ursprung. Även fårkött/lammkött och nötkött i vår salami är svenskt.
Märket Kött från SverigeAlla våra produkter som endast innehåller svenskt kött är märkta med märket Kött från Sverige.Märket Kött från Sverige är den nya ursprungsmärkningen för svensk- producerat kött och charkuterier. Märket används både på helt kött och charkuterier, som korv med exempelvis nöt, gris, lamm, får, ren, älg, vildsvin och hjort, om varan uppfyller kriterierna.
Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i SverigeAll förädling samt packning har gjorts i SverigeKött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölk- råvara är alltid 100 % svenskt, även i sammansatta produkter som korv eller leverpastej.
Vad händer när du sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Gustaf Wrangbäck på 063-19 43 41 alternativt gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
