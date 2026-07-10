Produktionsmedarbetare till Ankarsrum Kitchen
Ankarsrum Kitchen AB / Maskinoperatörsjobb / Västervik Visa alla maskinoperatörsjobb i Västervik
2026-07-10
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Produktionsmedarbetare till Ankarsrum Kitchen – Bli en del av framtidens köksprodukter!
Vill du arbeta med ikoniska köksprodukter som står för kvalitet, innovation och tradition? Vi på Ankarsrum Kitchen AB söker nu en engagerad och driven produktionsmedarbetare till vårt team i Västervik.
Ankarsrum Kitchen är ett expansivt företag med stark förankring inom den svenska tillverkningsindustrin. Vi brinner för att skapa högkvalitativa produkter till konsumentmarknaden och långsiktiga relationer med både våra kunder, återförsäljare och leverantörer. Vår arbetskultur präglas av framåtanda, samarbete och en strävan efter ständig förbättring.
Om rollen
Du kommer att vara en del av en mindre grupp med huvudsakligt fokus på våra tillbehörsprodukter, där du arbetar med förmontage, montering och packning.
Periodvis är det ett högt arbetstempo och arbetsuppgifterna kan variera.
Verksamheten omfattar även logistik, reparation och kvalitetsarbete. Eftersom vi är ett mindre team hjälps vi åt där det behövs, vilket innebär att arbetsuppgifter inom dessa områden också kan ingå.
Du kommer arbeta nära de andra medarbetarna i produktionen, logistik samt vår produktionsplanerare. Du rapporterar till supply chef.
För att utföra arbetet behöver du kunna läsa och förstå arbetsinstruktioner och tillverkningsunderlag.
Arbetstiden är i nuläget dagtid.Publiceringsdatum2026-07-10Profil
Vi söker dig som är noggrann, har ett öga för detaljer och gott ordningssinne, vilket är avgörande för att säkerställa kvalitet i vårt dagliga arbete.
Du har ett naturligt sätt att samarbeta med andra kollegor, är öppen, initiativtagande, nyfiken och social.
Du tar eget ansvar, inte rädd att testa nya arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt på ett självständigt sätt.
Vi värdesätter också praktisk fallenhet och att du har en förståelse för produktion och mekanik.
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet av att arbeta i tillverkningsindustri eller likvärdig arbetslivserfarenhet.
Fullständig gymnasieexamen
Truckkort är meriterande Så ansöker du
Tjänsten är en visstidsanställning, heltid, om 6 månader med möjlighet till förlängning.
Du söker tjänsten genom att skicka din ansökan till jobb@ankarsrum.com
.
Märk ansökan med "Produktionsmedarbetare". Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2026.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna din ansökan redan idag.
Då vi går in i semesterperiod kan svarstiden vara längre än normalt.
För mer information om oss se vår hemsida www.ankarsrum.comOm företaget
Ankarsrum Kitchen AB marknadsför, säljer och ansvarar för tillverkningen av hushållsassistenten Ankarsrum® Assistent Original och dess tillbehör. Ankarsrum assistent original är en mångsidig köksmaskin som används för att knåda deg, vispa, blanda smet och mycket mer. Produkten lanserades ursprungligen 1940 och har sedan dess etablerat sig som en ledande tillverkare av köksutrustning med fokus på hållbarhet och funktionalitet. Idag monteras assistenten hos vår kontraktstillverkare i Åtvidaberg, med Ankarsrum Kitchen som produktägare. Våra tillbehör monteras och packas i vår verksamhet i Västervik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@ankarsrum.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ankarsrum Kitchen AB
(org.nr 556757-6300) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998807