Produktionsmedarbetare sökes i Vårgårda
Dfds Professionals AB / Snickarjobb / Vårgårda Visa alla snickarjobb i Vårgårda
2025-09-26
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dfds Professionals AB i Vårgårda
, Alingsås
, Borås
, Lerum
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från produktion, bygg eller VVS och vill arbeta i en praktisk roll på heltid? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om tjänsten Vi söker nu produktionsmedarbetare till ett heltidsuppdrag inom modulbyggnation och anpassning. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans förbereder modulbyggnader inför leverans till kund. Arbetet är varierat och innebär både praktiska moment och samarbete med kollegor, där noggrannhet och hantverkskänsla står i centrum.
En typisk arbetsdag börjar med ett gemensamt uppstartsmöte och avslutas med en kort genomgång. Under dagen arbetar du inomhus med att anpassa, reparera och färdigställa moduler. Uppgifterna kan exempelvis vara målning, enklare snickeriarbete, montering eller att flytta och justera väggar, fönster och andra byggnadsdelar.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Anpassa och producera modulbyggnader inför leverans
Utföra enklare hantverksuppgifter som målning, snickeri och montering
Arbeta i nära samarbete med kollegor och teamledare för att säkerställa kvalitet och ett effektivt arbetsflöde
Om dig Vi söker dig som har erfarenhet från produktion eller praktiskt arbete, gärna inom bygg, måleri eller VVS. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har möjlighet att arbeta heltid på plats i Vårgårda.
Det är meriterande om du har truckkort eller tidigare erfarenhet från modulproduktion eller liknande arbetsmiljö.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är tillitsfull, hjälpsam, målmedveten och ansvarstagande - en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Vårgårda | Transport | Logistik |Måleri |Bygg |VVS | Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://www.dfds.com Arbetsplats
Dfds Professionals Kontakt
Marco Hartikainen marhart@dfds.com Jobbnummer
9527820