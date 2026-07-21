Produktionsmedarbetare på deltid
AB Effektiv Väst / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-07-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Göteborg
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
I rollen som produktionsmedarbetare kommer du att arbeta med montering, testning och packning av produkter som levereras till kunder inom fordonsindustrin. Du blir en viktig del av produktionsprocessen och får möjlighet att bidra till utvecklingen av arbetssätt, processer och ständiga förbättringar.
Produktionen är uppdelad i flera stationer där varje moment har en tydlig funktion. Du introduceras successivt till de olika stationerna och får utbildning inom flera arbetsmoment, vilket ger varierande arbetsuppgifter och en god förståelse för hela produktionsflödet.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Montera produkter enligt fastställda instruktioner.
Testa och kvalitetssäkra produkter innan de går vidare i produktionen.
Packa färdiga produkter för leverans.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav.
Bidra till förbättringar inom produktion och arbetsprocesser.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Trivs med praktiskt arbete och har ett strukturerat arbetssätt.
Har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team.
Har ett intresse för produktion och montering.
Tidigare erfarenhet från industri eller produktion är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Ett deltidsarbete i en modern och välorganiserad produktionsmiljö.
Introduktion och upplärning på flera arbetsstationer.
Möjlighet att utvecklas och bidra till förbättringsarbete.
En arbetsplats där säkerhet, kvalitet och effektivitet är centrala delar av verksamheten.
Arbetstiderna är måndag till fredag och är uppdelade i två skift:
Måndag - fredag dagtid: 06:23-14:53
Måndag - torsdag kvällstid: 14:48-23:30
Fredag kvällstid: 14:48-20:18
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande och engagerad person som tar ägarskap över ditt arbete. Du har en prestigelös inställning och bidrar gärna till ett gott samarbete med dina kollegor.
Du är flexibel och trivs i en roll där arbetsuppgifterna varierar mellan olika stationer i produktionen. Samtidigt känner du dig bekväm med att arbeta både självständigt och i team för att bidra till ett effektivt produktionsflöde.
Arbetet utförs enligt tydliga instruktioner och standardiserade processer, vilket ställer krav på noggrannhet, struktur och kvalitetstänk. Du är praktiskt lagd och arbetar metodiskt för att säkerställa att varje produkt håller hög kvalitet och uppfyller ställda krav.
Vi värdesätter även att du har en positiv inställning, god arbetsmoral och en vilja att bidra till en säker, trivsam och välfungerande arbetsmiljö.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du kan arbeta minst 2–3 dagar i veckan, både dag- och kvällsskift.
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier eller annat arbete.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av monteringsarbete inom industrin.
Erfarenhet av arbete enligt LEAN Production.
Truckkort enligt TLP10.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8101330-2109267". Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Engelbrektsgatan 67 (visa karta
)
412 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10008080