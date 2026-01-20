Produktionsmedarbetare, natt
Logent Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Malmö
2026-01-20
Är du intresserad av att arbeta i en dynamisk produktionsmiljö? Då har du hittat rätt!
Vi söker nu produktionsmedarbetare till vår kund i Malmö.
Rollen innebär bland annat att:
Räkna och blanda råvaror utifrån recept
Ställa och övervaka maskiner och annan utrustning
Kontrollera och paketera färdig produkt
Detta innebär att du behöver vara noggrann och känna dig bekväm med att hantera och ställa in maskiner. Du behöver också ha god fysik då arbetet innebär fysisk belastning.
Krav:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta produktion, till exempel som maskinoperatör och/eller maskinställare
• Behärska svenska i tal och skrift - Körkort B
• Truckkort A+B enligt TLP 10
• Tillgänglig för att arbeta nattskift, söndag till fredag
Meriterande för tjänsten:
• Tidigare arbetslivserfarenhet av plasttillverkning och/eller formsprutning
• Tillgång till bil
• Erfarenhet av att framföra truck
• Utbildning som CNC-operatör eller liknande utbildning
Mer om tjänsten
Tillträde omgående. Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Tjänsten är en anställning hos Logent som ambulerande bemanningskonsult.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5061292-1798719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Stora Nygatan 29 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9694830