Produktionsmedarbetare | Lernia | Varberg
Lernia Bemanning AB / Processoperatörsjobb / Varberg Visa alla processoperatörsjobb i Varberg
2026-07-21
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, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker fler produktionsmedarbetare till vårt team i Varberg. Här får du möjlighet att fördjupa dina tekniska färdigheter och växa i din yrkesroll. Kom och bli en del av vår kunds team!Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som produktionsmedarbetare kommer du att övervaka materialflöden från maskiner och bistå produktionen med diverse uppgifter hos vår kund inom industribranschen. Rollen erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet inom industrin och ett tekniskt intresse. Du bör vara noggrann och kvalitetsmedveten, vilket är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen som produktionsmedarbetare. Din förmåga att övervaka materialflöden och bistå produktionen med olika arbetsuppgifter kommer att vara avgörande för din framgång.
Meriterande
Det är meriterande om du har goda kunskaper inom produktion och industri, samt förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska. Erfarenhet av fysiskt krävande arbete och en förmåga att hantera varierade arbetsuppgifter inom en industriell miljö är klart fördelaktigt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Frida Ahlabo via e-post: frida.ahlabo@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8101682-2110213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Birger Svenssons väg 34b (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10008509