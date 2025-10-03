Produktionsmedarbetare | Lernia | Norrköping

Lernia Bemanning AB / Processoperatörsjobb / Norrköping
2025-10-03


Visa alla processoperatörsjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige

Trivs du att arbeta inom tillverkningsindustrin, och är redo för nästa utmaning? För kommande uppdrag söker vi efter flera engagerade och motiverade personer till våra kunder i Norrköping med omnejd. Välkommen med din ansökan redan idag.

Publiceringsdatum
2025-10-03

Om tjänsten
• Placeringsort: Norrköping med omnejd
• Tjänstgöringsgrad: Heltid
• Arbetstider: Skiftgång
• Anställningsform: Visstidsanställning
• Tillträde: Omgående / enligt överenskommelse

Om dig

Vi ser att du som söker är en positiv och utåtriktad person med mycket driv som har viljan och förmågan att vara med och bidra till ett starkt team. Du är självgående, noggrann, ordningsam och kan arbeta under eget ansvar, har hög arbetskapacitet och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt. Då många av våra kunder tillämpar skiftgång och oregelbundna tider uppskattar vi en flexibilitet gällande arbetstider.

Formell kompetens

• Körkort & Tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska tal och skrift
• Utbildning inom industriteknik eller motsvarande erfarenhet inom tillverkningsindustrin som maskinoperatör, montör, produktionsarbetare eller liknande.

Meriterande

• Traverskort
• Truckkort B

Som en av oss

Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.

Om Lernia


Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.

Hur du söker tjänsten

För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.linkoping@lernia.se. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013)

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9540605

Prenumerera på jobb från Lernia Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lernia Bemanning AB: