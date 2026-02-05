Produktionsmedarbetare | Lernia | Norrköping
2026-02-05
Trivs du att arbeta inom tillverkningsindustrin, och är redo för nästa utmaning? För kommande uppdrag söker vi efter flera engagerade och motiverade personer till våra kunder i Norrköping med omnejd. Välkommen med din ansökan redan idag.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Placeringsort: Norrköping med omnejd
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: Skiftgång
Anställningsform: Visstidsanställning
Tillträde: Omgående / enligt överenskommelse
Om dig
Vi ser att du som söker är en positiv och utåtriktad person med mycket driv som har viljan och förmågan att vara med och bidra till ett starkt team. Du är självgående, noggrann, ordningsam och kan arbeta under eget ansvar, har hög arbetskapacitet och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt. Då många av våra kunder tillämpar skiftgång och oregelbundna tider uppskattar vi en flexibilitet gällande arbetstider.
Formell kompetens
Körkort & Tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Utbildning inom industriteknik eller motsvarande erfarenhet inom tillverkningsindustrin som CNC-operatör, maskinoperatör, montör, produktionsarbetare eller liknande.
Meriterande
Traverskort
Truckkort B
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.linkoping@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
