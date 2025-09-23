Produktionsmedarbetare i Haninge
Submit AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi på Submit söker nu efter en produktionsmedarbetare till våra samarbetspartners i Haninge.
Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker nu flera personer för våra kunder i Haninge. Tjänsterna är främst inom livsmedelsproduktion och paketering, där du kommer att bidra till både produktionen och paketeringen av produkter.
Anställningen kräver ingen tidigare erfarenhet, vi söker enbart dig med följande personliga egenskaper.
Profil:
God förmåga att ta egna initiativ
Trivs med enformigt och monotont arbete
Flexibel och villig att arbeta övertid vid behov
Stresstålig och kan arbeta i högt tempo
Noggrann och tar arbetet på stort allvar
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Truckkort
Plats: Haninge Start: Tillsättningar sker löpande Lön: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid/deltid
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Sebastian Nordhagen sebastian@submitbemanning.se Jobbnummer
9522655