Produktionsmedarbetare | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-06-15
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Vill du arbeta inom tillverkande industri och bidra till kvalitetssäkrad produktion? Vi söker kontinuerligt engagerade montörer och operatörer som trivs i en industriell miljö, arbetar strukturerat och har ett starkt fokus på säkerhet och kvalitet.
Vi ser löpande över vårt framtida kompetensbehov och tar därför gärna emot intresseanmälningar inför kommande uppdrag!Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som operatör ansvarar du för att övervaka maskiner och driva produktionen på ett säkert och kvalitetsmedvetet sätt. Arbetet sker i nära samarbete med andra avdelningar och i mindre team, vilket kräver god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation. Rollen ställer krav på noggrannhet, kvalitetssäkring, fingerfärdighet samt enklare underhåll.
Om dig
Vi söker dig som trivs i industriell miljö och har ett starkt säkerhets- och kvalitetstänk. Du är engagerad, flexibel och drivs av att ta ansvar i ditt arbete.
Formell kompetens
Tidigare erfarenhet som operatör, montör eller liknande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
God maskinvana eller erfarenhet av arbete som maskinoperatör
B - körkort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och focöretagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila till rekryteringsgruppen@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7746746-2052303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
417 64 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9963253