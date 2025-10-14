Produktionsmedarbetare Gnosjö

Bemanningspoolen i Värnamo AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo
2025-10-14


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo, Hylte, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bemanningspoolen i Värnamo AB i Värnamo, Hylte, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd eller i hela Sverige

roduktionsmedarbetare till kund i Gnosjöområdet

Arbetsgivare: BemanningspoolenPlats: Gnosjö
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till förlängning eller övertag av kund
Start: Enligt överenskommelse

Om uppdraget

Vi på Bemanningspoolen söker nu engagerade och pålitliga produktionsmedarbetare till vår kund i Gnosjöområdet. Här får du chansen att arbeta i ett välkänt företag med stark lokal förankring, där kvalitet och lagarbete står i fokus.
Du blir anställd av oss på Bemanningspoolen och uthyrd till kunden.

Publiceringsdatum
2025-10-14

Dina arbetsuppgifter
Som produktionsmedarbetare kommer du att arbeta med olika moment inom tillverkning och montering, beroende på avdelning. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Maskinövervakning och enklare maskininställningar
Montering av komponenter
Kvalitetskontroll av produkter
Paketering och materialhantering

Arbetet kan vara fysiskt och utförs ofta i ett högt tempo, så du bör trivas i en aktiv och varierad miljö.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av industri eller produktionsarbete (meriterande men inget krav)
Är noggrann, ansvarsfull och har ett gott öga för kvalitet
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Talar och förstår svenska i tal och skrift

Truckkort, traverskort eller erfarenhet av liknande arbete är meriterande.

Arbetstider och lön
Skiftgång kan förekomma (dag, kväll eller natt beroende på avdelning)
Lön enligt kollektivavtal

Vi erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet till utveckling och långsiktigt samarbete
Ett engagerat bemanningsteam som följer dig under hela uppdraget

Så ansöker du
Låter det här som något för dig?Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande!Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på kontoret.

Välkommen med din ansökan till Bemanningspoolen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemanningspoolen i Värnamo AB (org.nr 556598-6592)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bemanningspoolen AB

Kontakt
Pär Cedefors
pelle@bemanningspoolen.se

Jobbnummer
9555321

Prenumerera på jobb från Bemanningspoolen i Värnamo AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bemanningspoolen i Värnamo AB: