Produktionsmedarbetare Gnosjö

2025-10-14
roduktionsmedarbetare till kund i Gnosjöområdet
Arbetsgivare: BemanningspoolenPlats: Gnosjö
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till förlängning eller övertag av kund
Start: Enligt överenskommelse
Om uppdraget
Vi på Bemanningspoolen söker nu engagerade och pålitliga produktionsmedarbetare till vår kund i Gnosjöområdet. Här får du chansen att arbeta i ett välkänt företag med stark lokal förankring, där kvalitet och lagarbete står i fokus.
Du blir anställd av oss på Bemanningspoolen och uthyrd till kunden.
Som produktionsmedarbetare kommer du att arbeta med olika moment inom tillverkning och montering, beroende på avdelning. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Maskinövervakning och enklare maskininställningar
Montering av komponenter
Kvalitetskontroll av produkter
Paketering och materialhantering
Arbetet kan vara fysiskt och utförs ofta i ett högt tempo, så du bör trivas i en aktiv och varierad miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av industri eller produktionsarbete (meriterande men inget krav)
Är noggrann, ansvarsfull och har ett gott öga för kvalitet
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Talar och förstår svenska i tal och skrift
Truckkort, traverskort eller erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Arbetstider och lön
Skiftgång kan förekomma (dag, kväll eller natt beroende på avdelning)
Lön enligt kollektivavtal
Vi erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet till utveckling och långsiktigt samarbete
Ett engagerat bemanningsteam som följer dig under hela uppdragetSå ansöker du
Låter det här som något för dig?Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande!Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på kontoret.
Välkommen med din ansökan till Bemanningspoolen!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanningspoolen i Värnamo AB
