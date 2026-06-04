Produktionsmedarbetare; Gnosjö
Gnosjö Personaluthyrning AB / Processoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla processoperatörsjobb i Gnosjö
2026-06-04
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Gnosjö Personaluthyrning är det lilla familjeföretaget med 30 års erfarenhet av branschen, sen en tid då "bemanningsföretag" inte alls var ett välkänt begrepp. Vi värdesätter nära kundrelationer med företag i Gnosjöregionen - vi känner att vi med det kan få en bättre förståelse för matchning av personal kontra kundföretag.
Vi är medlemmar i Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen, en del av Almega, och följer Bemanningsavtalet.
I rollen arbetar du med den dagliga produktionen och hjälper till att hålla igång flödet. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat bockning, packning och emballering, plastning av pallar, påfyllning av material till produktionen samt stödja produktionen där behov finns.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga kollegor där man hjälps åt där det behövs. Rollen är ganska bred och kan innebära att man får täcka upp vid frånvaro eller rotera mellan olika arbetsuppgifter.
Bockningsdelen kommer dessutom att automatiseras mer och mer framöver, vilket gör att rollen successivt utvecklas tillsammans med verksamheten.
Truckkort för skjutstativ- samt motviktstruck är önskvärt
Möjlighet till tillsvidare anställning finns Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: jobb@gnosjopersonal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Personaluthyrning AB
(org.nr 556605-8094)
Läroverksgatan 4 (visa karta
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335 32 GNOSJÖ Arbetsplats
Gnosjö Personaluthyrning AB Jobbnummer
9947602