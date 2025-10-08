Produktionsmedarbetare
Nator Personal AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nator Personal AB i Stockholm
, Sollentuna
, Tyresö
, Upplands Väsby
, Nyköping
eller i hela Sverige
Nator Personal
Idag är vi ett 30-tal medarbetare på Nator Personal som arbetar inom diverse yrkesområden. Att arbeta tillsammans med oss ska vara enkelt, att skapa bra relationer med våra medarbetare och kunder är och har varit nyckeln till vår framgång. Är du en person som brinner för service och är lösningsorienterad i ditt arbete är vi rätt arbetsgivare för dig!
För kunds räkning söker vi nu en produktionsmedarbetare som vill arbeta inom metallåtervinning med start omgående.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, noggrann, ansvarstagande och har en hög arbetsmoral. Du är lösningsorienterad, trivs med att arbeta i ett högt tempo och bidrar till god stämning på arbetsplatsen. Du är socialt skicklig och gillar att kommunicera med människor i din omgivning.
Din tidigare yrkesbakgrund spelare mindre roll, i denna rekrytering värdesätter vi dina personliga egenskaper. God kommunikativ förmåga på svenska är ett krav.
Tjänsten
Som produktionsmedarbetare kommer dina främsta arbetsuppgifter bestå av att ta emot kunder, hjälpa dem väga in sina metaller och vid tillfälle arbeta med förädling av dessa metaller. Du är därför duktig på att ge service och du räds inte fysiskt arbete.
Anställningen är på heltid, arbetstider är 7-16, mån-fre, placering i norra Stockholm. Lön enligt kollektivavtal. Du blir till en början anställd av oss på Nator Personal med avsikt att efter 6 månader erbjudas en anställning hos vår kund. Publiceringsdatum2025-10-08Så ansöker du
Denna rekrytering sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten kontakta alexander.ytterberg@nator.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nator Personal AB
(org.nr 559318-7569), http://natorab.se Arbetsplats
Nator Personal Kontakt
Alexander Ytterberg alexander.ytterberg@nator.se Jobbnummer
9546734