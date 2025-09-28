Produktionsmedarbetare
2025-09-28
Vi söker produktionsmedarbetare till Nordenica!
Nordenica är en webbutik där vi skapar och säljer ramar och väggkonst - tillverkade med omsorg i vår egen ramverkstad.
Vi behöver förstärkning de kommande månaderna! Arbetet är 2-3 dagar i veckan (med chans till fler timmar vid behov). Om du gör dig omistlig kan det absolut bli längre och även övergå i heltid.Publiceringsdatum2025-09-28Dina arbetsuppgifter
Hålla igång och övervaka skärmaskiner
Tillverka förpackningar
Packa kundbeställningar
Viss lagerhantering
Vi söker dig som
gillar praktiskt arbete och klarar av att jobba med enklare verktyg
Är driven, flexibel och kvalitetsmedveten
Trivs i ett högt tempo
Tar gärna initiativ och visar engagemang
Talar svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet krävs inte - vi lär upp dig!
Anställningen
Tillträde: Snarast
Omfattning: 2-3 dagar/vecka, mer vid behov
Arbetstid: Dagtid måndag-fredag
Lön: Timlön enligt överenskommelse
Arbetsplats: Nordenica, Mor Marnas Väg 80F, MalmöSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: work@nordenica.com Arbetsgivare Nordenica AB
(org.nr 559304-4810), https://www.nordenica.com
Mor Marnas Väg 80 F (visa karta
)
212 91 MALMÖ Kontakt
Remco Groeneveld work@nordenica.com Jobbnummer
9529869