Produktionsmedarbetare
2025-09-04
DOT är ett varmförzinkningsföretag som är Nordens ledande fullserviceleverantör av ytbehandling. Företaget finns idag etablerad på fem produktionsorter i Sverige och levererar professionell ytbehandling i stora delar av landet inom 48 timmar.
Det speciella med DOT är kombinationen av korrosionsskydd, komplett logistiklösning, kompetent rådgivning, snabb leverans och flexibla lösningar
Vi söker produktionsmedarbetare till Eskilstuna.
Vi söker personal som vill arbeta inom industrin och som har erfarenhet av produktionsarbete.
Arbetet innebär bland annat upphängning av gods samt nedtag och avsyning av varmförzinkat gods.
Din bakgrund/erfarenheter:
Vi ser gärna att du har utbildning inom industrin och/eller erfarenhet av produktionsarbete. Har du truckkort så är det meriterande.
Som person är du noggrann, ansvarsfull och säkerställer god kvalitet på ditt arbete. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och en positiv inställning som bidrar till en god stämning på arbetsplatsen. Du behöver kunna svenska i tal och skrift.
Omfattning: Heltid,
Arbetstid: Förmiddags-, eftermiddags- eller nattskift
Placering: Eskilstuna
Sök redan idag då urvalet sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: hesw@dot.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eskilstuna".
Detta är ett heltidsjobb.
Fräsargatan 5
632 29 ESKILSTUNA
