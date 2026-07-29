Produktionsmedarbetare
Just Tasty AB / Maskiningenjörsjobb / Åstorp Visa alla maskiningenjörsjobb i Åstorp
2026-07-29
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Vi söker en produktionsmedarbetare till vår livsmedelsproduktion
Vill du arbeta med matproduktion i en varierande roll där du får ta stort eget ansvar? Har du ett intresse för mat, kvalitet och problemlösning? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vi söker en självgående produktionsmedarbetare som kommer att ha en viktig roll i vår dagliga produktion. Arbetet innebär bland annat att planera och genomföra produktionen som följande: blanda röror & såser, hantera våra fyllningsmaskiner och kokkärl samt säkerställa att produkterna håller hög kvalitet.
Du kommer att arbeta självständigt, men alltid ha möjlighet att få stöd och vägledning från erfarna kollegor vid behov.
Arbetet är omväxlande och innefattar till mesta dels praktiska moment men även beställningar & planering. Tyngre lyft kan förekomma, vilket gör att du behöver ha en god fysisk förmåga.
Vi söker dig som
Är självgående och trivs med att ta eget ansvar.
Är noggrann och kvalitetsmedveten.
Är lösningsorienterad och har lätt för att hantera oväntade situationer.
Har god planeringsförmåga och kan skapa struktur i ditt arbete.
Har ett intresse för mat, smaker och livsmedelsproduktion.
Har viss teknisk förståelse och känner dig bekväm med att arbeta med maskiner och produktionsutrustning.
Har god fysik då arbetet innebär en del lyft.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från livsmedelsindustrin.
Kunskap om eller erfarenhet av matsäkerhet och hygienrutiner (HACCP eller liknande).
Erfarenhet av arbete med produktionsmaskiner.Ersättning
Enligt kollektivavtal
Arbetstid måndag till fredag 08.00 - 17.00
Tillträde omgående
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierande och ansvarsfullt arbete där du blir en viktig del av produktionen. Du får möjlighet att utvecklas i en verksamhet med fokus på kvalitet, samarbete och goda råvaror. Även om tjänsten innebär stort eget ansvar finns alltid kollegor nära till hands för stöd och kunskapsutbyte.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: jobb@justtasty.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Just Tasty AB
(org.nr 556884-2180)
Malmgatan 9 (visa karta
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265 38 ÅSTORP Arbetsplats
Just Tasty AB Jobbnummer
10015437