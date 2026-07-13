Produktionsmedarbetare - Svetsning
BK Tech Production AB / Svetsarjobb / Mönsterås Visa alla svetsarjobb i Mönsterås
2026-07-13
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I rollen som produktionsmedarbetare med inriktning svets arbetar du med tillverkning och bearbetning i verkstadsmiljö. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av svetsning utifrån ritningar, arbetsunderlag och instruktioner. Du ansvarar för att arbetet utförs med rätt kvalitet, enligt gällande krav och rutiner.
Du arbetar även med egenkontroll, visuell kontroll och måttkontroll av utfört arbete samt ser till att produkter och artiklar märks upp enligt fastställda rutiner. Rollen innebär också ansvar för ordning och reda på den egna arbetsplatsen och i verkstaden i stort. I dina arbetsuppgifter ingår att:
Utföra svetsarbeten utifrån ritningar, instruktioner och arbetsunderlag.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitetskrav.
Genomföra egenkontroll, visuell kontroll och måttkontroll.
Ansvara för svetsutrustning på den egna arbetsplatsen och informera chef vid behov av service eller komplettering.
Följa rutiner för uppmärkning, avvikelserapportering och säkerhet.
Bidra till god ordning, säkra arbetssätt och ett välfungerande produktionsflöde.Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Vi söker dig som har utbildning mot verkstadsindustriarbete eller motsvarande erfarenhet från mekanisk verkstadsindustri. Du har grundläggande kunskaper inom MIG-svetsning och gärna giltiga svetslicenser. Erfarenhet av ritningsläsning, materialkunskap och arbete med svetsgaser är meriterande. B-körkort är ett krav. Har du traverskort och erfarenhet av att köra truck är detta meriterande.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du trivs med praktiskt arbete, följer instruktioner och rutiner samt har ett tydligt säkerhetstänk i det dagliga arbetet. Du bidrar till en god arbetsmiljö genom att arbeta strukturerat, visa omtanke och vara uppmärksam på risker och avvikelser.
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig roll i produktionen där ditt arbete bidrar till kvalitet, leveranssäkerhet och ett säkert arbetsflöde. Du blir en del av ett mindre team där samarbete, ansvar och yrkesskicklighet är viktiga delar av vardagen.
Om BKtech
BKtech är en industrigrupp med fokus på helhetslösningar för klimatsmart energiproduktion och specialiserade på att hjälpa industrin i sin omställning från fossila bränslen till bioenergi. Våra lösningar för hållbar energiproduktion är framtagna i nära samarbete med industrin och behovet att energikonvertera är idag större än någonsin. Med samlad kompetens och erfarenhet skapar vi stora möjligheter att erbjuda lönsamma helhetslösningar inom energikonvertering. Detta inkluderar allt från byggnation av kompletta bioenergianläggningar, behovsanalyser, konstruktion och projektering till underhåll, drift och försörjning av bränslepellets.
Vi kan leverera mobila bioenergianläggningar upp till 15MW och specialanpassaplatsbyggda anläggningar utefter kundens energibehov. Vår styrka ligger i det samarbete som finns mellan BKtechs olika verksamheter och som gör att vi kan erbjuda trygghet, erfarenhet och spetskompetens till alla våra kunder inom både pellets, bioenergi, förbränningsprocesser, produktion och systemlösningar. Vi utvecklar, bygger och hjälper till att finansiera anläggningar och har alla resurser som krävs för att ta ett helhetsansvar. Allt under ett och samma tak.
Urval och intervjuer kommer att påbörjas löpande, dock med ett uppehåll under semesterperioden 29-32, men vi tar gärna emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BK Tech Production AB
(org.nr 556909-0870)
Traversvägen 11 (visa karta
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384 31 BLOMSTERMÅLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Produktionsansvarig
Jan Jonsson jan.jonsson@bktech.se Jobbnummer
10000979