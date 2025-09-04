Produktionsmedarbetare - Renrum
2025-09-04
Vi söker nu en noggrann person som vill arbeta som produktionsmedarbetare hos vår samarbetspartner i Göteborg. Företaget är specialiserade på produkter inom provrörsbefruktning och IVF. I produktionen kommer du arbeta med att tillverka instrument som sedan används för infertilitetsbehandlingar. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att ställa in maskiner, övervaka processer, montering, avsyning och packning av färdiga produkter. Tillverkningen utförs i en verkstadsliknande miljö och i renrumsmiljö där du arbetar ihop med dina kollegor.
Start: Omgående! Ansök redan idag, urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: 2-skift; mån-fre 06:30-14:36 och mån-tors 14:15-00:15
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag men för rätt person kan det finnas chans att gå över till vår samarbetspartner förutsatt att allt fungerar bra.
• Svenska i tal och skrift
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Rökfri, då arbetet sker i renrum
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete i renrumsmiljö/produktion
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du som person är noggrann och tycker om att samarbeta med andra. Om du har arbetat i renrum eller i produktion tidigare är det starkt meriterande. Du behöver vara lyhörd och kunna ta instruktioner. Alla dina blivande kollegor arbetar kvalitetsmedvetet och med stor noggrannhet, så det är viktigt att även du besitter dessa egenskaper.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
