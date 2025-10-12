Produktionsmedarbetare - Nattpersonal
2025-10-12
Vi på Submit söker nu efter engagerade processoperatörer till vår samarbetspartner i Jordbro.Om kunden:
Du kommer att arbeta i en produktion inom kemikalier, vilket innebär att du både kommer att hjälpa till i hela processen till färdig produkt. Bolaget är ett av dom ledande inom branschen och vill hitta duktiga personer för vara med på resan.
Arbetsuppgifter: Övervakning av maskiner
Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven
Påfyllning av material
Problemlösning
Profil: Engagerad
Ambitioner att växa inom bolaget
Tekniskt lagd
Krav: Svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från produktion
Meriterade: Truckkort A+B
Arbetat natt regelbundet tidigare
Plats: Jordbro Period: November- Februari Arbetstid: Skiftarbete: 22:00-06:00
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta daniel@submitbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Sebastian Nordhagen sebastian@submitbemanning.se Jobbnummer
9552295