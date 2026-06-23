Produktionsmedarbetare - Arlandastad
Levra Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2026-06-23
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Vill du arbeta i en internationell miljö där kvalitet, tempo och teamwork står i fokus? Vi söker nu produktionsmedarbetare till vår kunds verksamhet i Arlandastad.
Om rollen
Som produktionsmedarbetare blir du en viktig del av den dagliga produktionen. Arbetet utförs i en kyld miljö med en temperatur på cirka 4 grader och innebär ett högt arbetstempo samt många fysiska moment. Du kommer att arbeta tillsammans med ett engagerat team där samarbete, noggrannhet och effektivitet är avgörande för att verksamheten ska fungera smidigt.
Rollen passar dig som trivs med att vara aktiv under arbetsdagen, har god fysisk uthållighet och kan prestera väl även under tidspress.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Delta i den dagliga produktionen enligt uppsatta rutiner och kvalitetskrav
Hantera och förflytta material samt produkter
Utföra lyft och andra fysiskt krävande arbetsmoment
Säkerställa ordning, kvalitet och effektivitet i produktionsflödet
Samarbeta med kollegor och andra avdelningar för att nå verksamhetens mål
Arbetstider
Heltid
Dagtid
Arbetspass förlagda fram till senast kl. 17:00Kvalifikationer
Du behärskar svenska eller engelska i tal
Meriterande om du behärskar både svenska och engelska
God fysisk förmåga och vana av ett aktivt arbete
Förmåga att arbeta i en kallare miljö (ca 4 grader)
Stresstålig och trivs med ett högt arbetstempo
Noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig
Meriterande
Erfarenhet från produktion, lager, logistik eller livsmedelsverksamhet
Erfarenhet av arbete i kylmiljö
Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i Arlandastad med internationell prägel
Ett varierande och fysiskt aktivt arbete
Goda villkor enligt kollektivavtal
Ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas och bidra med din kompetens
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955196-2065929". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Levra Bemanning AB
(org.nr 559481-8931), https://levra.teamtailor.com
Birger Jarlsgatan 69 (visa karta
)
113 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Levra Jobbnummer
9974631