Produktionsmedarbetare - Arlandastad

Levra Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2026-06-23


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Vill du arbeta i en internationell miljö där kvalitet, tempo och teamwork står i fokus? Vi söker nu produktionsmedarbetare till vår kunds verksamhet i Arlandastad.
Om rollen
Som produktionsmedarbetare blir du en viktig del av den dagliga produktionen. Arbetet utförs i en kyld miljö med en temperatur på cirka 4 grader och innebär ett högt arbetstempo samt många fysiska moment. Du kommer att arbeta tillsammans med ett engagerat team där samarbete, noggrannhet och effektivitet är avgörande för att verksamheten ska fungera smidigt.
Rollen passar dig som trivs med att vara aktiv under arbetsdagen, har god fysisk uthållighet och kan prestera väl även under tidspress.

Publiceringsdatum
2026-06-23

Dina arbetsuppgifter
Delta i den dagliga produktionen enligt uppsatta rutiner och kvalitetskrav

Hantera och förflytta material samt produkter

Utföra lyft och andra fysiskt krävande arbetsmoment

Säkerställa ordning, kvalitet och effektivitet i produktionsflödet

Samarbeta med kollegor och andra avdelningar för att nå verksamhetens mål

Arbetstider
Heltid

Dagtid

Arbetspass förlagda fram till senast kl. 17:00

Kvalifikationer
Du behärskar svenska eller engelska i tal

Meriterande om du behärskar både svenska och engelska

God fysisk förmåga och vana av ett aktivt arbete

Förmåga att arbeta i en kallare miljö (ca 4 grader)

Stresstålig och trivs med ett högt arbetstempo

Noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig

Meriterande
Erfarenhet från produktion, lager, logistik eller livsmedelsverksamhet

Erfarenhet av arbete i kylmiljö

Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i Arlandastad med internationell prägel

Ett varierande och fysiskt aktivt arbete

Goda villkor enligt kollektivavtal

Ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas och bidra med din kompetens

Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955196-2065929".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Levra Bemanning AB (org.nr 559481-8931), https://levra.teamtailor.com
Birger Jarlsgatan 69 (visa karta)
113 56  STOCKHOLM

Arbetsplats
Levra

Jobbnummer
9974631

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