Produktionsleiter Möbelproduktion.
Värmdö Snickeri AB / Maskiningenjörsjobb / Värmdö Visa alla maskiningenjörsjobb i Värmdö
2026-06-29
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Snickeri AB i Värmdö
Värmdö Snickeri AB ingår i en koncern med bolag i Balticum, Tyskland och Sverige och vi söker en arbetsledare som kan ta ansvar för vår möbelproduktion / möbelprojekt från start till mål med erfarenhet med IMOS CAD konstruktionsprogram.
Vår fabrik ligger i stockholm, Sverige
Vi har idag 4 st cnc maskiner och söker en person med erfarenhet att arbetsleda ett sncikeri med erfarenhet av IMOS CAD.
Vi producerar måttanpassade möbler, kök och butiksinredningar och 50% av vår försäljning går idag på export.
Vår ambition är att växa mer på den Tysk talande delen av Europa
Vi värdesätter mycket goda kunskaper i Tyska och engelska.
För vidare frågor maila oss på Torsten@shopfurnituregroup.com
• 49 30 30366 2680
• -----------------------------------------------------------------
Värmdö Snickeri AB gehört zu einer Unternehmensgruppe mit Standorten im Baltikum, Deutschland und Schweden. Wir suchen eine/n Produktionsleiter/in, der/die die Verantwortung für unsere Möbelproduktion bzw. Möbelprojekte von Anfang bis Ende übernimmt und Erfahrung mit der CAD-Software IMOS mitbringt.
Unser Werk befindet sich in Stockholm, Schweden.
Wir verfügen derzeit über vier CNC-Maschinen und suchen eine/n erfahrene/n Mitarbeiter/in zur Leitung unserer Tischlerei mit Erfahrung in IMOS CAD.
Wir fertigen maßgeschneiderte Möbel, Küchen und Ladeneinrichtungen. 50 % unseres Umsatzes erzielen wir derzeit im Export.
Unser Ziel ist es, im deutschsprachigen Raum weiter zu wachsen.
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind uns wichtig.
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter Torsten@shopfurnituregroup.com
.
• 49 30 30366 2680 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E - mail
E-post: Torsten@shopfurnituregroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leiter Värmdösnickeri". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Snickeri AB
(org.nr 556999-0566)
Torsbergsbacken 2 (visa karta
)
139 51 VÄRMDÖ Jobbnummer
9984258