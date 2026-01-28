Produktionsledare-Kristianstad
Produktionsledare till livsmedelsindustri
Vill du ta nästa steg i din karriär inom industriell produktion och vara med och utveckla en verksamhet med höga krav på kvalitet, säkerhet och effektivitet? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Om rollen
Som Produktionsledare har du det övergripande ansvaret för att leda, driva och utveckla tilldelade produktionsavdelningar, både operativt och strategiskt. Rollen innebär fullt personalansvar för cirka 20-25 operatörer samt budgetansvar inom ditt ansvarsområde.
Du säkerställer en säker, stabil och effektiv drift av anläggningen, där arbetsmiljö och medarbetarnas säkerhet alltid har högsta prioritet. Rollen är central i arbetet med att uppnå företagets övergripande mål avseende säkerhet, kvalitet, produktivitet och lönsamhet. Tjänsten är förlagd till dagtid, visst hybridarbete tillämpas.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla produktionsteam
Driva och genomföra tekniska projekt och mindre investeringar
Följa upp produktion och initiera förbättringsåtgärder
Säkerställa krav inom säkerhet, kvalitet och livsmedelssäkerhet
Implementera tekniska och organisatoriska förbättringarKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet i en liknande ledande roll inom produktion
Erfarenhet från livsmedelsindustri eller närbesläktad processindustri
God teknisk förståelse och erfarenhet av tekniska miljöer
Dokumenterad förmåga att driva processer och nå uppsatta mål
Erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skriftDina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, strukturerad och analytisk med förmåga att arbeta både med detaljer och ett helhetsperspektiv. Du är självgående, prestigelös och trivs i en roll där du tar ansvar och driver frågor framåt. Med en stark relationsskapande förmåga inger du förtroende och skapar engagemang hos både medarbetare och kollegor. Du har ett genuint intresse för människor, verksamhet och teknik samt ett tydligt utvecklings- och förbättringsfokus. Vidare är du omvärldsorienterad och har en naturlig drivkraft att utveckla, optimera och effektivisera processer och arbetssätt, gärna med stöd av ny teknik.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
