Produktionsledare- Semestervikariat, Anstalten Viskan
Kriminalvården, Anstalten Viskan / Chefsjobb / Ånge Visa alla chefsjobb i Ånge
2026-02-26
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Viskan är en sluten anstalt som började ta emot intagna i mars 2025. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom industriproduktion. Anstalten Viskan nås enklast med bil och personalparkering finns till förfogande.
Gör skillnad i sommar - kombinera praktiskt arbete med ledarskap och få värdefull erfarenhet som produktionsledare!Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som produktionsledare planerar, leder och följer du upp det dagliga arbetet tillsammans med de intagna. Du fördelar arbetsuppgifter, sätter mål och följer upp resultat. I uppdraget ingår att dokumentera insatser samt säkerställa att lokaler, maskiner och utrustning används och sköts på ett säkert och korrekt sätt.
Arbetet är både operativt och handledande. Du deltar själv i produktionen samtidigt som du arbetsleder och motiverar de intagna i deras sysselsättning. Du samarbetar nära andra produktionsledare.
Rollen innebär inget personalansvar, men du har en tydlig arbetsledande funktion gentemot de intagna. Arbetet är en viktig del i deras förberedelse för ett -bättre ut.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Gymnasieutbildning eller motsvarande.
* God svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande med
* Erfarenhet inom något av våra områden, metall, svets och trä/maskinsnickeri, eller annat hantverksyrke
* Erfarenhet av arbete som arbetsledare eller handledare
* Erfarenhet från pedagogiskt arbete
* Erfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg eller annat område inom den sociala sektorn
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt sommararbete och som kanske studerar idag inom ett praktiskt yrkesområde eller på högskola/universitet och som har praktisk fallenhet samt trivs med att arbeta i en verkstadsmiljö.
Du är trygg, stabil och har god självinsikt. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och samarbetar väl med andra. Du kommunicerar tydligt och kan anpassa ditt sätt att förmedla kunskap utifrån mottagaren.
I stressade situationer behåller du lugnet, gör genomtänkta prioriteringar och fattar välgrundade beslut. Du hanterar konflikter konstruktivt och bidrar till ett respektfullt och professionellt arbetsklimat.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga till förändring.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anstalten växer, till hösten söker vi flera produktionsledare! Ta chansen att få värdefull erfarenhet via sommarjobb hos oss.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
