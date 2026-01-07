Produktionsledare Uppsamling kväll, Växjö, vikariat
2026-01-07
Från var som helst till vem som helst. Och tvärtom. PostNord är Sveriges och Nordens mest anlitade leverans- och logistikpartner för privatpersoner och företag. Vi har tre lika viktiga affärsområden i organisationen: brev, paket och logistik. Nu söker vi en driven produktionsledare för affärsområde Paket Uppsamling kväll till pakterterminalen i Växjö.Tjänsten är ett vikariat på runt 1 år.Du, vi och jobbetSom produktionsledare kommer du vara aktiv i det dagliga arbetet och samtidigt arbetsleda vårt team av cirka 50 medarbetare.
Den här tjänsten är för dig som vill vara en del av ett framgångsrikt team och är bra på att leda och motivera. Som person är du kommunikativ, tydlig och duktig på att coacha. Du har en förmåga att identifiera förbättringar och utveckla verksamheten.
Ledarskap för oss innebär att motivera varandra att bidra till en innovationskultur, som gör oss störst även imorgon. Det är avgörande för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare på en föränderlig marknad. Ingenting är omöjligt.
Vad du kommer att göra
- Styra och arbetsleda den operativa verksamheten på daglig basis
- Skapa motivation och engagemang hos medarbetare
- Bidra i arbetet med transformation för att anpassa verksamheten till ändrat tjänsteutbud, nya system och arbetssätt
- Planera och följa upp verksamheten inom ansvarsområdet
Vem du är
- Ansvarstagande: Du tar ägarskap, fattar sunda beslut och bidrar till ständig förbättring
- Mål- och resultatinriktad: Med ett tydligt mål blir resan enklare
- Engagerad: Du skapar samsyn och involverar medarbetare kring vision och värderingar
- Taktisk och kvalitetsmedveten: Du är processinriktad och bra på att prioritera i förändring
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Gymnasieexamen
- Goda ledaregenskaper och ett intresse för att leda.
- Erfarenhet frånlogistikbranschen eller liknande
- Mycket goda datorkunskaper och behärskar Office-paketet
- Svenska och engelska flytande i både tal och skrift
- B-körkort
Varför vi finnsPostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med! Läs mer på postnord.se.
Välkommen med din ansökan Vi gör ett urval av kandidater löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan. Undrar du något över tjänsten? Mejla till Joakim.gustavsson3@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden.Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel.
Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare kommer ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Den kultur, de värderingar och det självledarskap vi på PostNord vill skapa fokuserar runt ABC - Accountable, Brave, Committed. Ansvarstagande, mod och engagemang driver förändring och utveckling, oavsett om vi leder oss själva eller andra. Det är ett synsätt som uppmuntrar lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. ABC bygger vidare på framgångar och låter oss lära av varandra - och av våra misstag. Ersättning
