Produktionsledare till Y-tech Ytbehandlingsteknik AB
Uniflex AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-24
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Y-tech Ytbehandlingsteknik AB söker nu en Produktionsledare som vill vara med på en spännande utvecklingsresa. Här får du en nyckelroll i verksamheten där du kombinerar daglig produktionsstyrning med förbättringsarbete, ledarskap och verksamhetsutveckling.
Y-tech är ett väletablerat företag i Mellansel som erbjuder bland annat ytbehandling och rostskyddslösningar till kunder inom svensk industri. Med cirka 10 medarbetare och en familjär företagskultur står företaget inför nästa steg i sin utveckling, där förbättringsarbete, nya arbetssätt och framtida expansion är viktiga delar av resan.
Om tjänsten Som Produktionsledare blir du en central person i verksamheten och en viktig länk mellan produktion, ledning och kunder. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp den dagliga produktionen samtidigt som du arbetar med att utveckla processer, arbetssätt och rutiner för att skapa en ännu effektivare verksamhet.
Rollen är både operativ och utvecklingsinriktad. Du finns nära verksamheten, stöttar medarbetarna i det dagliga arbetet och bidrar med idéer och initiativ som hjälper företaget att ta nästa steg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Planering, ledning och uppföljning av den dagliga produktionen.
Arbetsledning och stöd till produktionspersonalen.
Produktionsplanering, godsflöden och resursfördelning.
Förbättrings- och utvecklingsarbete inom produktion och arbetssätt.
Kundkontakter kring leveranser, avvikelser och reklamationer.
Medverkan i utvecklingen av företagets produktions- och planeringssystem.
Deltagande i företagets ledningsgrupp.
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av att leda eller samordna verksamhet inom tillverkande industri, verkstad eller annan produktionsnära verksamhet.
Erfarenhet av produktionsstyrning, förbättringsarbete, Lean eller förändringsprojekt är meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som:
Skapar struktur och tydlighet i vardagen.
Tar initiativ och driver frågor framåt.
Har ett positivt förhållningssätt till förändring och utveckling.
Är kommunikativ och har lätt för att samarbeta.
Trivs med att kombinera operativt arbete med långsiktiga förbättringar.
Vi erbjuder Hos Y-tech får du möjlighet att påverka på riktigt. Du blir en viktig del av företagets fortsatta utveckling och får arbeta i en verksamhet med korta beslutsvägar, engagerade ägare och en familjär kultur där trivsel, lojalitet och gemenskap värdesätts högt.
Vi erbjuder en central roll med stort inflytande, nära samarbete med ledningen och möjligheten att vara med och forma framtidens Y-tech.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekryteringsprocess samarbetar Y-tech Ytbehandlingsteknik AB med Uniflex. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Sofie Cardegren på sofie.cardegren@uniflex.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966599-2069513". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Örnsköldsvik (visa karta
)
891 38 ÖRNSKÖLDSVIK Jobbnummer
9977793