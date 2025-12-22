Produktionsledare till Värmland
Vill du flytta till Värmland och arbeta i vackra Torsby?
Vi söker nu en engagerad produktionsledare till ett av Europas främsta företag inom elektronikproduktion. Fabriken är belägen i Fryksändes storslagna landskap med fantastiska vandringsleder, vackra sjöar och djupa skogar. Tillverkningen är specialiserad på produkter som tål de mest utmanande miljöerna, där höga krav på både kvalitet och prestanda är avgörande. Produkterna används inom branscher som hälso- och sjukvård, industri, automation, transport, infrastruktur, kommunikation och säkerhet. I fabriken produceras högteknologiska kretskort - hjärtat i all elektronisk utrustning. Företaget befinner sig i en expansiv fas och satsar kontinuerligt på utveckling och förbättring.
Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag, då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Tveka inte - dina kunniga och engagerade kollegor ser fram emot att välkomna dig till teamet!Arbetsuppgifter
Som produktionsledare kommer du att spela en nyckelroll i att leda, koordinera och delegera arbetet inom ditt ansvarsområde. Detta omfattar inte bara produktionen utan även personalhantering, arbetsmiljö, utveckling och förebyggande åtgärder. Genom att motivera ditt team och driva produktionen framåt enligt uppsatta mål, förväntas du skapa en effektiv, trygg och inspirerande arbetsmiljö.
Du kommer även att ansvara för hantering av kvalitetsärenden och säkerställa att produkterna uppfyller både interna och externa krav. Dessutom kommer du att aktivt bidra till företagets övergripande mål genom att förbättra processer och öka produktiviteten.
En central del av ditt arbete blir att leda kontinuerliga förbättringsprojekt där du identifierar utvecklingsmöjligheter och implementerar nya arbetsmetoder i nära samarbete med andra ledare och avdelningar. Du säkerställer att arbetet bedrivs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav och skapar därmed förutsättningar för dina medarbetare att både prestera på topp och trivas i sitt arbete.
Sök redan idag och bli en del av vår framgångsresa!
Om Industrisupport
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att du från första dagen får en anställning hos kundföretaget. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar inom olika yrkesområden.
Varmt välkommen till oss på Industrisupport! - www.industrisupport.com Ersättning
