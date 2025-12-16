Produktionsledare till Väderstad
2025-12-16
Väderstad fortsätter att växa - och nu tar vi nästa steg i utvecklingen av vår lackeringsverksamhet. Därför söker vi en engagerad och målmedveten produktionsledare som vill vara med på vår resa mot högre effektivitet, starkare team och världsledande kvalitet. Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
Väderstad förser det moderna lantbruket med innovativa och högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Genom att förenkla arbetet och förbättra resultatet för lantbrukaren, är företagets vision att bli världens ledande partner för enastående uppkomst. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Väderstad finns representerat i 40 länder och på alla kontinenter. År 2025 hade Väderstad 1900 medarbetare och omsatte 6,1 miljarder kronor.
Vill du ha mer info så kolla gärna på denna korta film om Väderstad AB: https://www.youtube.com/watch?v=otyG_kgySbg Arbetsuppgifter
Som produktionsledare är du en nyckelperson i att driva verksamheten framåt enligt The Väderstad Way - vår gemensamma väg mot framgång där säkerhet, kvalitet, leverans, effektivitet och resultat är våra ledstjärnor.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda och coacha teamet i det dagliga arbetet och säkerställa att arbetet sker i linje med våra värderingar
Utveckla arbetssätt och stärka kompetensen i gruppen genom ett målstyrt och kontinuerligt förbättringsarbete
Hålla löne- och medarbetarsamtal samt följa upp individuella utvecklingsmål
Arbeta aktivt med budgetuppföljning, kostnadskontroll och resursplanering
Delta i avdelningens mål- och planeringsprocesser och bidra till verksamhetens långsiktiga utvecklingProfil
Vi söker en engagerad och drivande ledare som vill spela en nyckelroll i vår fortsatta utvecklingsresa. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda andra och trivs med att coacha både individer och team mot gemensamma mål.
Som ledare är du närvarande, lyhörd och skapar en miljö där arbetsglädje, samarbete och motivation växer. Med din tydliga kommunikation och förmåga att bygga förtroende får du människor att utvecklas - samtidigt som du håller fokus på kvalitet, effektivitet och resultat.
Du är strukturerad, kommunikativ och handlingskraftig. Du trivs med att driva förbättringar, ta initiativ och arbeta målmedvetet för att nå resultat både på kort och lång sikt. Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från tillverkande industri
Tidigare erfarenhet som produktionsledare, produktionschef eller andra liknande ledande roller inom produktion
Meriterande är erfarenhet från liknande produktionsmiljöer, systematiskt förbättringsarbete och projektledning.
Ansökningsförfarande
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Skill. För frågor om rollen, vänligen kontakta rekryterande chef Mikael Ryttlinder, Paintshop Manager, på 0142-815 10 eller mikael.ryttlinder@vaderstad.com
. För frågor gällande rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Matilda Ingeson, matilda.ingeson@skill.se
eller 070-5656131.
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. #LI-DNI
Urval påbörjas direkt efter sista ansökningsdatum 11/1-26. Ersättning
