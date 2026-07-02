Produktionsledare till Saab Barracuda
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Västervik Visa alla maskiningenjörsjobb i Västervik
2026-07-02
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Gillar du att arbeta i produktionsmiljö, engagera människor och att växla mellan operativa och strategiska frågor? Då kan du vara vår nästa kollega i produktionsledningsgruppen och en viktig del i Saab Barracudas resa framåt.
Som produktionsledare arbetar du med att leda, planera och styra arbetet på avdelningen. Du har ett övergripande ansvar för säkerhet, kvalitet, leverans och teamutveckling. Du medverkar till att utveckla och förbättra både våra produktionsprocesser och vår personal.
Vi söker nu produktionsledare till en av våra konfektioneringsavdelningar där vi utför sömnad av camouflagesystem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla våra medarbetare
Planera löpande produktion och produktionsflöde
Driva och följa upp förbättringsarbete
Samverka med övrig produktionsledning och produktionsteknik
Samarbeta med produktutveckling och konstruktion vid utveckling av material och produkter
Ansvara för avdelningens budget Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, få individer att växa och med stor vilja och engagemang leder dina medarbetare för att nå förväntade resultat. Att utveckla och förbättra verksamheten genom att skapa delaktighet och motivation är självklart för dig. Du är lätt att samarbeta med och har goda ledaregenskaper.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av personalledande roll exempelvis som produktionsledare/gruppledare/samordnare. Meriterande är om du tidigare har erfarenhet av industri/produktion.
Som ledare är du tydlig, engagerad och mån om att kontinuerligt utveckla verksamheten och dina medarbetare. Du bör vara strukturerad, stresstålig, kommunikativ och ha god samarbetsförmåga.
Att kunna behärska svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav för denna tjänst. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
I och med semesterperioden kommer ansökningar till tjänsten att behandlas tidigast i mitten av augusti, vi se fram emot din ansökan!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Hammarsvägen 1 (visa karta
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594 32 VÄSTERVIK Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9988943