Produktionsledare till Saab!
2026-02-13
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, få individer att växa och med stor vilja och engagemang leder dina medarbetare för att nå verksamhetens förväntade resultat.
Som produktionsledare skapar du förutsättningar för dina medarbetare att växa och lyckas, samtidigt som du utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheten. Vi erbjuder dig en roll där du får möjlighet att utveckla både ditt eget ledarskap och dina medarbetare i en miljö som värdesätter samarbete, lärande och långsiktig hållbarhet. Fräsavdelning består idag ca 60 operatörer som arbetar dagtid och skift. Området innefattar både NC styrd bearbetning och konventionell bearbetning.
* Du kommer att arbeta i nära samarbete med produktionsledare då ni kommer att dela på skiftgången.
* Som produktionsledare rapporterar du till verkstadschefen och ingår i verkstadens ledningsgrupp.
* Du kommer även vara sammanhållande för den tvärfunktionella samverkan mellan kvalité och produktionsteknik för att utveckla verksamheten framåt.
Vi tror på mångfald och att olika perspektiv stärker vårt team. Hos oss får du arbeta i en kultur där samarbete, respekt och balans mellan arbete och privatliv är viktiga byggstenar.
Som produktionsledare präglas ditt ledarskap av att skapa förutsättningar för verksamheten att ta eget ansvar för kvalitetssäkrad och effektiv leverans inom området med en hög kundnöjdhet som ett självklart mål. För att lyckas i rollen bör du ha ett högt driv, vara noggrann och ha god samarbetsförmåga samt vara en lagspelare som arbetar proaktivt för att underlätta för dig och dina kollegor. Tidigare ledarerfarenhet och erfarenhet av arbete i ledningsgrupp är meriterande. Som ledare är du tydlig, engagerad och mån om att utveckla verksamheten och dina medarbetare. Stor hänsyn kommer att tas till dina personliga egenskaper och erfarenheter.
Vi vill se:
* Du har någon form av teknisk utbildning på högskolenivå eller har skaffat dig likvärdiga kunskaper genom t.ex. arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av att vara i ledarskapsposition.
* Att du är nyfiken och har ett eget driv till att vilja komma framåt och utvecklas.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av produktion med inriktning mot skärande bearbetning.
* Erfarenhet inom NC och bearbetningsindustrin.
* Grundkunskaper inom tillverkning och ytterligare erfarenheter kring tillverkning och tillämpning av kvalitetssystem och standarder
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
