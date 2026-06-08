Produktionsledare till rör och svets!
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-08
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Är du en engagerad ledare med vana av att leda i förändring? Vi söker nu en produktionsledare mot vår rör- och svetsavdelning!
Din roll
Som produktionsledare leder du det dagliga arbetet på Rör- och Svetsavdelningen och arbetar aktivt med att utveckla och effektivisera verksamheten.
I Rörverkstaden sker tillverkningen av rör till bland annat bränsle- och hydraulsystemet till Gripen. I Svetsverkstaden tillverkas också artiklar till Gripen, den vanligaste svetsmetoden är TIG-svetsning i aluminium men också andra material och metoder förekommer. Även materialen varierar - aluminium, titan, rostfritt. Det arbetar i dag ca 20 talet medarbetare i de båda verkstäderna.
Avdelningarna är i en förändring där vi går mor en mera automatiserad tillverkning. Ansvar för personalansvar ingår i rollen och produktionsledaren leder även stödteamets dagliga verksamhet. I stödteamet ingår kvalitet, produktionsteknik och närplanering.
Som produktionsledare kommer du att rapportera till verkstadschefen och ingå i verkstadens ledningsgrupp. Saab är inne i en expansiv fas vilket gör att förändringar kan komma att ske i både rollen och ansvarsområden. Publiceringsdatum2026-06-08Profil
För att lyckas i rollen bör du vara strukturerad, självständig, stresstålig och ha god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har tidigare ledarerfarenhet och som ledare är du tydlig, engagerad och mån om att utveckla verksamheten och dina medarbetare. Erfarenhet av att leda i verkstadsmiljö samt erfarenhet kring svetsning och/eller rörtillverkning är meriterande.
Goda kunskaper i engelska språket är ett krav då många av våra underlag är skrivna på engelska. Stor hänsyn kommer att tas till dina erfarenheter och personliga egenskaper.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Contact
Saab AB anna-carin.telon@saabgroup.com Jobbnummer
9951535