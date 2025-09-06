Produktionsledare till Råvarucentralen
Orkla Foods Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Sotenäs Visa alla maskiningenjörsjobb i Sotenäs
2025-09-06
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orkla Foods Sverige AB i Sotenäs
, Uddevalla
, Kumla
, Örebro
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
Vill du jobba i en framgångsrik organisation med några av landets mest välkända varumärken? Nu söker vi en Produktionsledare till råvarucentralen på Orkla Foods i Kungshamn. Har du ett genuint intresse av att leda och coacha dina medarbetare liksom arbeta operativt i en händelserik miljö kan detta vara nästa utmaning för dig!
OM ROLLEN
Som produktionsledare på råvarucentralen ansvarar du för centralens drift, kvalitetssäkring av råvaror samt råvarulagret. Du leder ett team av operatörer och råvarutekniker och arbetar nära inköpare. I rollen ansvarar du för att säkerställa materialflödet mellan centralen och fabriken på daglig basis liksom förbereda beredning och besiktningar av marin råvara. Du driver även utvecklings- och förbättringsarbete och deltar i olika projekt inom ditt område.
I rollen kommer du bland annat att:
* Leda och fördela arbetet inom avdelningen
* Planera och utföra besiktningar av marin råvara
* Säkerställa besiktningskompetens inom verksamheten
* Säkerställa råvaruprocessen mellan centralen och fabriken
* Leda och driva utveckling, effektivisering och ständig förbättring inom området
* Leda och coacha avdelningens medarbetare
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att lyckas och trivas i denna roll så är du som person trygg och utövar ett naturligt ledarskap. Du är målorienterad, engagerad och driven samt van att nå resultat tillsammans med dina medarbetare. Du trivs att arbeta operativt och vill fördjupa dig i vetenskapen om marin råvara och dess mognadsprocess.
Vi tror också att du har ett stort intresse för människor med förmågan att bygga relationer. Du uppnår långsiktiga och hållbara resultat genom fokus på samarbete och ständiga förbättringar.
Vi ser också att du har:
* Erfarenhet från industriella verksamheter
* Meriterande med erfarenhet av livsmedelsproduktion och marina råvaror
* Meriterande med utbildning inom livsmedelsteknik eller likvärdigt
* Goda ledaregenskaper
* Erfarenhet av att arbeta i SAP
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och att din inställning samt dina värderingar går hand i hand med våra; du är modig, pålitlig och inspirerande!
OM ORKLA FOODS I KUNGSHAMN
I det vackra Kungshamn tillagar vi våra sjömatprodukter med stolthet och precision. Här finns ett tjugotal produktionslinjer där vi producerar kaviar, sill, matjessill, ansjovis, pastejer, stuvningar, fiskbullar och makrillprodukter för olika marknader. Vår råvarucentral, även kallad "bergrummet", är en unik anläggning insprängd i det bohuslänska urberget. Här lagras och mognar råvaror såsom rom och sill i upp till 100 000 tunnor, vilket bidrar till den höga kvaliteten på våra produkter. På anläggningen arbetar cirka 200 personer med att tillaga livsmedel under välkända varumärken som Abba, Kalles Kaviar, Grebbestads, Svennes och Ejderns. Sedan 2016 är all elenergi vi använder förnybar, något vi är mycket stolta över!
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad kan Orkla erbjuda dig?
Orkla är ett unikt FMCG-bolag med ett starkt fäste i Norden och växer även mycket inom Europa och flera andra länder, bland annat Indien. Möjligheten att få jobba med starka lokala varumärken i ett växande internationellt bolag ger våra medarbetare möjligheten att göra skillnad och påverka vår utveckling. På Orkla tänker vi globalt men vill utveckla lokala lösningar som tillgodoser våra kunders behov samtidigt som vi utvecklar och stärker våra medarbetare genom att de får göra skillnad. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13187-43634827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla Foods Sverige AB
(org.nr 556238-0302), https://www.orkla.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orkla Foods Sweden Kontakt
Nadine Tehyrell 0761019714 Jobbnummer
9495914