Produktionsledare Till Lkab Mekaniska
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Byggjobb / Kiruna Visa alla byggjobb i Kiruna
2026-02-15
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du leda det dagliga arbetet och skapa struktur i ett viktigt produktionsflöde? Som Produktionsledare driver du arbetet framåt, stöttar teamet nära verksamheten och säkerställer att våra komponenter levereras i tid och med hög kvalitet.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Mekaniska
LKAB Mekaniska är en verkstad inom stålkonstruktion och maskinbearbetning. Vi har maskiner, lokaler och kompetens för att produktutveckla, konstruera och leverera allt från små komponenter till stora stålkonstruktioner.
Din roll
Som Produktionsledare leder och koordinerar du det dagliga arbetet inom komponentreparationer. Du prioritera och fördelar jobb i närtid, håller pulsmöten och säkerställer att produktionen har rätt kapacitet. Du stödjer planering och beredning genom att hantera akuta ordar och ärenden som inte ligger i ordinarie system. Du ser till att färdiga komponenter är klara för utleverans enligt tidplan och stöttar produktionen med tekniska frågor.
Det här har du med dig
Du är en person som skapar tydlighet i vardagen och får människor att arbeta åt samma håll genom struktur, kommunikation och närvaro. Med god förmåga att planera och prioritera håller du ihop produktionsflödet, säkerställer kapacitet och ser till att arbetet rör sig framåt. Du har ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt där du snabbt kan sätta dig in i tekniska frågor, hantera störningar och bidra med kloka beslut i pressade lägen. Samtidigt trivs du med att förbättra rutiner och arbetssätt, och driver utveckling som leder till kortare ledtider, effektivare flöden och en mer stabil produktion.
Vi förväntar oss att du har
- Körkort för manuell växellåda
- Fullständiga gymnasiebety
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande med
- Erfarenhet av ledande roll
- Erfarenhet av att arbeta i mekanisk verkstad
- Kunskap i Monitor, IFS eller liknande verksamhetssystem
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Dagtid, Måndag-Fredag
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Albin Halleman Ågeby, Produktionschef reparation och underhåll på: +46 10 144 47 97 eller albin.halleman.ageby@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9743179