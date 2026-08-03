Produktionsledare Till Lkab Malmtrafik
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Gällivare Visa alla maskiningenjörsjobb i Gällivare
2026-08-03
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag i Gällivare
, Kiruna
, Älvsbyn
, Luleå
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du leda produktion i en verksamhet som är avgörande för Sveriges järnvägstransporter? Nu söker vi en produktionsledare till Malmberget.
Den hållbara omställningen börjar med oss
Vi står inför vår största utmaning hittills – att se till att Sverige och Europa har det som krävs för att ställa om. Så att vi kan leva det liv vi vill, nu och imorgon. På samma sätt som vi vill förbättra framtiden, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och lägga grunden för det liv vi lever och som bygger världen omkring oss?
LKAB Malmtrafik LKAB Malmtrafik ansvarar för lastning, lossning och transport av LKAB:s järnmalmsprodukter på Malmbanan. Vi fraktar från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Luleå och Narvik, samt till SSAB i Luleå.
Din roll
Som produktionsledare ansvarar du för planering, ledning och fördelning av arbete inom terminalens produktion tillsammans med interna och externa resurser. Du ingår i en mindre ledargrupp med stort fokus på samarbete och dialog.
Du kommer bland annat att:
Leda och följa upp den dagliga verksamheten
Hålla dagliga styrningsmöten och genomföra jobbobservationer
Säkerställa att säkerhetsregler och arbetssätt efterlevs
Genomföra riskhantering och skyddsronder i anläggningen
Driva utveckling av arbetssätt, utrustning och verksamhet
Delta i och ibland representera organisationen i projekt
Det här har du med dig
Du är en person som tar ansvar, arbetar strukturerat och driver ditt arbete framåt. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och är flexibel när förutsättningar förändras. Du trivs i en roll där du leder och utvecklar både arbetssätt och människor.
Du har även med dig:
Fullständiga gymnasiebetyg gärna med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet
God förmåga att leda arbete och följa upp resultat
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande med:
Erfarenhet av arbete inom järnväg
Kunskap om relevanta lagar och föreskrifter i järnvägsmiljö
Mekanisk erfarenhet
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Gällivare
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Wilen Nordmark på 070-6631073 eller johan.wilen-nordmark@lkab.com
.
Fackliga kontakter Malmberget/Luleå:
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra – Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra – Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(org.nr 556001-5835)
983 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Malmtrafik Jobbnummer
10020253