Produktionsledare till Filipstad
2025-08-14
Orkla är Nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel, apotek, bageri och storhushåll. Koncernen har 20 500 anställda och omsätter cirka 43 miljarder NOK. Orkla Snacks Sverige gör livets små stunder större, med älskade och starka varumärken inom kex, snacks och konfektyr såsom OLW, Cheez Doodles, Göteborgs Kex, Ballerina, Smash och BUBS. Huvudkontoret ligger i Solna och företagets produktionsanläggningar finns i Filipstad, Nöbbelöv och Jönköping. Bolaget, med cirka 350 medarbetare, omsätter ca 2,1 miljarder kronor årligen.
Orkla erbjuder
Du kommer till ett marknadsledande företag med solida varumärken så som BUBS, OLW och Göteborgs Kex. Kulturen präglas av ett högt engagemang och en personlig stämning där alla får möjlighet att ta plats och utvecklas. Modig, pålitlig och inspirerande är Orklas värdeord vilka hjälper oss att utmana och leverera mot våra affärsmål. Orkla erbjuder dig ett utvecklande arbete i en stimulerande miljö med goda karriärmöjligheter inom hela Orkla-koncernen.
Om rollen
Till vår fabrik i Filipstad söker vi nu en engagerad och utvecklingsorienterad produktionsledare till ett av våra dagtidsskift. Här producerar vi OLW:s goda chips och ostbågar med visionen "Till fabriken i Filipstad åker man för att se vad bra är". Som produktionsledare har du ett ansvar för att leda och koordinera aktiviteter i ditt produktionsteam för att nå långsiktiga målsättningar för EHS, kvalitet, leverans och produktivitet. Stort fokus kommer att ligga på ledarskapsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. På fabriken arbetar ca 150 medarbetare varav du har personal-, arbetsmiljö, och resultatansvar för en arbetsgrupp som består av ca 20 personer. Tjänsten är placerad i Filipstad och rapporterar till Produktionschef. Du arbetar 2-skift med tiderna 06-14:30 (FM) varannan vecka 14:24-22:54 (EM) varannan vecka.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda produktionsteam, gärna inom livsmedelsproduktion eller annan tillverkande industri. Vi tror också att du har erfarenhet av och stort intresse för förbättringsarbete kopplat till produktion, och känner dig trygg med processverktygen inom LEAN.
Hälsa, miljö/hållbarhet och säkerhet är prioriterade områden inom Orkla Snacks och du bör därför ha mycket god erfarenhet av den typen av frågor. God administrativ förmåga samt systemvana krävs. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Personliga kompetenser
Ditt ledarskap präglas av en personlig trygghet som gör att du har förmåga att möta människor utifrån deras förutsättningar. Du är målorienterad, driven och van att nå resultat. Du är intresserad av människor och har förmåga att bygga interna och externa relationer.
Genom ett arbetssätt präglat av fokus på ständiga förbättringar och med samarbete uppnår du engagemang och resultat. Din inställning och dina värderingar går hand i hand med våra; du är modig, inspirerande och pålitlig!
Ansökan
Känner du igen dig i beskrivningen är du välkommen med din ansökan senast 2024-08-17. Rekryteringen sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information om tjänsten hör av dig till Alexandra Thorn Produktionschef; alexandra.thorn@orkla.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Anna Pernås, HR Business Partner; anna.pernas@orkla.se Ersättning
