Produktionsledare till Charlottendals catering
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Charlottendals Catering AB i Stockholm
Charlottendals Catering söker en produktionsledare med ansvaret över att förbereda mat som ska skickas ut till förskolor och skolor i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som:
* Har en god förmåga att leda, är ansvarstagande och stresstålig
* Du har en god kommunikativ förmåga och har goda kunskaper att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
* Är morgonpigg och kan börja arbeta kl. 03.00
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av liknande roll
* Körkort (B)
Denna tjänst är på heltid, och din arbetstid kommer att vara mellan 03.00-11.00. Du börjar tidigt på morgonen och behöver kunna ta dig till arbetsplatsen vid kl 03.00. Tillträde för denna tjänst är omgående.
Charlottendals Catering producerar och levererar mat till förskolor och skolor i Stockholms län. Vi har vårt produktionskök i Bagarmossen varifrån arbetet sker och leveranserna utgår ifrån. Vi levererar mat till ett 30-tal förskolor om totalt ca 1400 portioner. Vårt fokus är att leverera goda, varierande och hälsosamma måltider till våra kunder. Med egna erfarenheter av arbete i förskolekök vet vi att den lunch barnen serveras under dagen är avgörande för att de ska orka med dagens utmaningar och upptäckter. Vårt mål är att barnen med nyfikenhet ska se fram emot lunchen och att den ska ge dem den smakupplevelse och näring de behöver för att klara av dagen på bästa sätt.
Låter denna tjänst som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: sofia@charlottendalscatering.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559404-1559), http://www.charlottendalscatering.com
Svartågatan 5 (visa karta
)
128 45 BAGARMOSSEN Körkort
