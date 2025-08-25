Produktionsledare till Byggelement
2025-08-25
Utmanande och utvecklande roll som Produktionsledare inom byggelement
Vill du arbeta i en ledande roll där du driver och koordinerar produktionen av framtidens betongelement?
Som Produktionsledare på Skandinaviska Byggelement får du ett varierat och ansvarsfullt uppdrag där hållbarhet, kvalitet och arbetsmiljö alltid står i fokus. Du kommer att leda ett engagerat team i en modern industrimiljö och arbeta för att optimera produktionens flöden och resultat tillsammans med "ditt team" som också består av en teamledare och ytterligare 25-30 medarbetare.
Ansvarsområden - Produktionsledning, planering och teamutveckling Leda och utveckla produktionsteam inom betongelement-tillverkning
Planera, följa upp och optimera produktionsprocesser för maximal effektivitet och kvalitet enligt företagets planer
Driva / medverka i utvecklings- och förbättringsprojekt inom ditt ansvarsområde
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsregler följs i linje med företagets riktlinjer
Stödja medarbetare i deras utveckling och trivsel samt bidra till en inkluderande företagskultur
Leda personal och produktionsmöten för ditt team
Ansvara för din enhets produktionsrapportering
Delta i produktions- och kvalitetsmöten
Implementera ev beslut i verksamheten
Kontinuerlig dialog med driftledare, Fabrikschef samt övriga kollegor
Kvalifikationer Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet inom industri/byggsektorn
Tidigare erfarenhet av att leda större grupper i produktionsmiljö
Erfarenhet av tillverkningsprocesser, gärna inom betongelement eller liknande industrier
Goda datakunskaper - meriterande med kompetens inom produktionsstyrningssystem
Flytande svenska i tal och skrift. Engelska är meriterande
B-körkort är ett krav
Personliga egenskaper för en framgångsrik Produktionsledare Du är en trygg, närvarande och coachande ledare som drivs av att se andra växa
God problemlösningsförmåga och analytisk förmåga vid ev produktionsutmaningar
Stort engagemang för hållbarhet, säkerhet och arbetsmiljö
Öppen, social, kunna möta och kommunicera med alla tänkbara besökare i fabriken
Flexibel och strukturerad i din arbetsstil samt van att driva utvecklingsprojekt
Kommunikativ och motiverande - du bidrar till stark laganda och samarbete
Arbetsvillkor, placering och ansökningsprocess Tillsvidareanställning, heltid med tillträde enligt överenskommelse
Arbetstider enligt produktionens behov, 2-skift
Placering: Hallstahammar
Är du redo för en ansvarsfull och stimulerande roll där du får leda produkter och människor mot gemensam framgång?
Hos oss blir du en del av en stark gemenskap där du ständigt utmanas och får möjlighet att utvecklas genom vårt fokus på kontinuerligt förbättringsarbete. Här har du goda möjligheter att växa - både i din roll och som person.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval sker löpande, så ansök så snart du kan!
Skandinaviska Byggelement välkomnar sökanden med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Vi värdesätter en mångsidig och inkluderande arbetsplats - hos oss är kompetensen och engagemanget det viktigaste!
