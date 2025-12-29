Produktionsledare till Byggelement
Awexia Executive Search AB / Chefsjobb / Katrineholm Visa alla chefsjobb i Katrineholm
2025-12-29
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Awexia Executive Search AB i Katrineholm
, Finspång
, Norrköping
, Arboga
, Västerås
eller i hela Sverige
Produktionsledare till Byggelement
Sökes till Katrineholm
Vi söker en trygg, drivande och närvarande produktionsledare som vill ta ett helhetsansvar för produktionen i en av Sveriges mest automatiserade prefab-fabriker. Hos Byggelement leder du människor, flöden och teknik med fokus på struktur, riktning och kontinuerlig utveckling.
Välkommen till en nyckelroll med stort mandat och stort ansvar.
Om rollen
Som produktionsledare ansvarar du för att leda, planera och följa upp produktionen inom ditt ansvarsområde i fabriken i Katrineholm. Du har fullt personalansvar för ditt team och ansvarar för att produktionen bedrivs säkert, effektivt och med rätt kvalitet enligt uppsatta mål.
Rollen är operativ och nära verksamheten - du är närvarande i produktionen, fattar beslut i vardagen och säkerställer att rätt förutsättningar finns för att nå produktionsmål. Du samverkar tätt med kvalitet, planering, underhåll och platschef och är en viktig drivkraft i det löpande förbättringsarbetet.
Du leder en verksamhet i förändring där tydligt ansvar, struktur och ett närvarande, coachande ledarskap är avgörande. I rollen har du ett helhetsansvar för produktionen och säkerställer att människor, arbetssätt och resurser hänger ihop och fungerar effektivt i vardagen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Leda, fördela och följa upp arbetet inom ditt produktionsområde
• Fullt personalansvar för ca 20-30 medarbetare
• Säkerställa att produktionen uppnår mål avseende produktivitet, kvalitet och kostnad
• Säkerställa att tillverkningsunderlag, resurser och kompetens finns på plats
• Ansvara för produktionsrapportering och uppföljning
• Säkerställa att kvalitetskrav efterlevs och hantera avvikelser
• Aktivt driva och delta i förbättrings- och utvecklingsarbete
• Säkerställa att arbetsmiljö- och miljökrav följs
• Leda och delta i produktions- och personalmöten
• Säkerställa att utrustning används och underhålls på ett effektivt sätt
• Implementera beslut och arbeta enligt verksamhetsledningssystem
Om dig
Du är en stabil och tydlig ledare som är bekväm med att ta ansvar för människor och resultat. Du vågar fatta beslut, står för dem och kommunicerar klart även när tempot är högt. Samtidigt har du en coachande och inkluderande ledarstil som skapar engagemang och tillit i teamet.
Du trivs i en industriell miljö med högt teknikinslag och ser förbättringar som en naturlig del av vardagen. Förändring motiverar dig. Du arbetar strukturerat, följer upp det du startar och har ett lösningsorienterat förhållningssätt även när utmaningarna är komplexa.
Vi ser gärna att du har:
• 3-5 års erfarenhet som produktionsledare eller arbetsledare inom industriell produktion
• Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av personalansvar
• God förståelse för produktionsstyrning, kvalitet och arbetsmiljö
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God systemvana och erfarenhet av affärssystem
• Goda kunskaper i Office
• B-körkort
Meriterande: Erfarenhet från prefab-verksamhet, förbättringsarbete i producerande miljö, arbetsmiljödiplomering och betongutbildning.
Om Byggelement
Byggelement är en av Sveriges främsta leverantörer av prefabricerade betongelement och kompletta stomsystem. Vi har några av Nordens mest högautomatiserade prefab-fabriker, med fokus på innovation, hållbarhet och leveransprecision. Vi är stolta över att ingå i Peabkoncernen och att arbeta jordnära, utvecklande, personligt och pålitligt - varje dag.
Här blir du en viktig del av ett samspel mellan teknik, flöde och människor. Vi bygger något stort tillsammans, i dubbel bemärkelse.
Placeringsort för tjänsten är i Katrineholm.
Byggelement har i denna rekrytering valt att samarbeta med Awexia Executive Search. Alla frågor avseende tjänsten hänvisas till Ida Edlund som är ansvarig rekryteringskonsult via mail: Ida.edlund@awexia.com
alternativt telefon +46 72 212 23 59 eller Linnéa Nilsson, som du når via mail Linnea.nilsson@awexia.com
alternativt telefon +46 76 774 36 06. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6953864-1768237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Awexia Executive Search AB
(org.nr 559233-5060), https://jobs.awexia.com
641 45 (visa karta
)
641 45 KATRINEHOLM Arbetsplats
Awexia Jobbnummer
9665001