Produktionsledare till Ballingslöv
Vill du leda produktion i ett välkänt skandinaviskt kvalitetsvarumärke där hantverk, träkänsla och framtidstro går hand i hand? Ballingslöv, strax nordost om Hässleholm, söker en Produktionsledare som vill bidra till att våra produkter inom kök, bad & förvaring fortsätter hålla högsta klass.
Om Rollen
Som Produktionsledare har du det operativa ansvaret för en del av vår tillverkning. Ditt uppdrag är att optimera produktionsprocessen genom att säkerställa en trygg arbetsmiljö, hög produktivitet, god kvalitet, leveransprecision och kostnadseffektivitet.
Du är närvarande i produktionen, leder ditt team i vardagen och arbetar strukturerat med uppföljning av nyckeltal, förbättringar och utveckling - med lika stort fokus på människor som på flöden, maskiner och resultat.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda och planera den dagliga produktionen för att nå mål inom säkerhet, kvalitet, leveransprecision och kostnad
• Säkerställa en trygg arbetsmiljö genom riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Ha personalansvar för ditt team, inklusive bemanning, utvecklingssamtal, frånvarohantering, rehabilitering och kompetensutveckling
• Delta i och aktivt driva förbättringsarbete med kontinuerliga förbättringar (Lean) för att skapa stabila och effektiva produktionsflöden
• Säkerställa intern leveransprecision och hantera avvikelser på ett strukturerat sätt
• Följa upp nyckeltal, resultat och budget inom ditt ansvarsområde samt initiera åtgärder vid behov
• Samarbeta nära funktioner som planering, underhåll, kvalitet, teknik och andra viktiga stödfunktioner för att bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling och trivsel
Vem Vi Tror Att Du Är
Du är en tydlig, trygg och vardagsnära ledare som trivs ute i produktionen. Du sätter ramar, följer upp och ger återkoppling - samtidigt som du bygger engagemang, förtroende, laganda och Vardagsglädje!
Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta och kommunicera, även när tempot är högt eller när förändring behöver drivas.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Gymnasial utbildning och gärna även eftergymnasial utbildning med teknisk eller industriell inriktning
• Erfarenhet av produktion och produktionsledning inom tillverkande industri
• Erfarenhet av personalansvar och arbetsmiljöansvar
• God förståelse för produktionsflöden, kvalitet, säkerhet och kostnadsmedvetet arbetssätt
• Erfarenhet av eller intresse för Lean, förbättringsarbete och standardiserade arbetssätt
• Erfarenhet av personalansvar, arbetsmiljöansvar och gärna budget- och resultatuppföljning
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt trygghet i muntlig kommunikation
• Förmåga att skapa struktur, driva förbättringar och utveckla både människor och arbetssätt
Om Ballingslöv och Vad Vi Erbjuder
Ballingslöv är ett privatägt bolag med stark närvaro på den skandinaviska marknaden. Vi förenar lång tradition med innovation och hantverk. Inspiration, kvalitet, hållbarhet, vardagsglädje tillsammans med säkerhet och samarbete präglar vår vardag.
Hos oss får du bland annat:
• Trygg anställning med kollektivavtal, kollektivavtalade försäkringar och föräldrapenningtillägg
• Goda möjligheter till kompetensutveckling och intern karriärutveckling
• Arbetstidsförkortning och extra betalda klämdagar
• Friskvårdsbidrag samt en positiv och stabil arbetsmiljö med fokus på respekt och ansvarstagande
• Och massor med Vardagsglädje!
I rollen som Produktionsledare rapporterar du till Produktionschefen. Rollen är placerad på plats i vår produktion i Ballingslöv, med arbetstider anpassade efter verksamhetens behov.
Välkommen med din ansökan via vår ansökningsportal och bli en del av Vardagsglädjen på Ballingslöv!
Marknadsmässig lön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ballingslöv AB
http://www.ballingslov.se
HR Chef
Joanna Bergström joanna.bergstrom@ballingslov.se
9828262