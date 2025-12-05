Produktionsledare till anstalten Haparanda, timvikariat
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR
2025-12-05
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå

, Luleå
, Umeå
, Härnösand
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Luleå är Kriminalvårdens nordligaste och omfattar anstalterna Luleå och Haparanda samt häktet Luleå. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalterna är de intagna sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom anstalternas träproduktion. Till anstalten respektive häktet Luleå tar du dig enkelt med kollektivtrafik, är du bilburen parkerar du på vår personalparkering. Anstalten Haparanda ligger fem minuters promenad från Haparanda station.
Läs mer om anstalten Haparandas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/haparanda/#verksamhet
Vi söker nu en produktionsledare för timvikariat till anstalten Haparanda. I denna rekryteringsprocess arbetare vi med löpande urval vilket innebär att du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
I rollen som produktionsledare hos oss på anstalten Haparanda kommer du tillsammans med övriga produktionsledare introducera och handleda klienter som är placerade på snickeriverkstaden. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Det ingår också skötsel av maskiner och kvalitetskontroller. Utöver detta kommer du också ha kundkontakt med befintliga externa kunder samt ansvar för att hitta nya kunder.
Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar för produktionsplaneringen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Vi ser det som viktigt att du har säkerhetsmedvetenhet både utifrån arbetsmiljö och klientsäkerhet. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
• God datavana
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet med inriktning mot snickeri/bygg.
• Erfarenhet av handledande arbete.
• Relevanta språkkunskaper.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293367". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Paula Pietinhuhta 076 313 35 86 Jobbnummer
9629943