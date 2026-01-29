Produktionsledare Surge Arresters
Hitachi Energy Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Ludvika Visa alla maskiningenjörsjobb i Ludvika
2026-01-29
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Västerås
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Möjligheten
Vi söker nu en produktionsledare till Surge Arresters. På Surge Arresters i Ludvika producerar och säljer vi ventilavledare. Nya produkter utvecklas här och marknaderna finns både i Sverige och i andra delar av världen. En avledare skyddar mot överspänningar och är en väsentlig del i ett tillförlitligt och energieffektivt kraftsystem. Surge Arresters har en hög grad av automation med flertalet robotar, automationsprocesser, el-provning, processugnar, fixturer etc. och vi producerar dygnet runt i flera avsnitt i produktionen.
Vill du vara en del av Hitachi Energys framgångsrika produktionsteam? Vi söker en engagerad Produktionsledare med starka ledaregenskaper och erfarenhet av att driva effektiva produktionsprocesser. I rollen som Produktionsledare får du chansen att leda det operativa arbetet inom utsett produktionsavsnitt där varierande arbetsuppgifter utfyller din vardag. Viktiga delar i arbetet är bland annat ständigt förbättringsarbete, avvikelsehantering, operativ styrning, bidra till medarbetarnas utveckling, säkerställa arbetsmiljö och följa upp företagets prioriterade arbetsgång med Säkerhet, Kvalitét, Leveransprecision och Produktivitet.
Är du vår nästa ledare som ska hjälpa oss ta våra produktionslinor till nästa nivå? Tveka in på att skicka in din ansökan till oss för att bli en nyckelspelare i vår organisation.
Rollen är baserad på plats i Ludvika.
Hur du kommer att påverka
Ledning av produktionsteamet för att säkerställa effektivitet och kvalitet i tillverkningsprocessen. Samt bidra till att rätt förutsättningar finns för produktionslinan att efterfölja företagets prioriterade arbetsgång (Säkerhet, Kvalitét, Leveransprecision, Produktivitet)
Du kommer att aktivt delta i ett av de största investeringsprojekten i Surge Arresters historia, vilket innebär ett ökat ansvar till att bidra genom hela processen samt efter projektet slut för att säkerställa tillverkningsprocessen och bemanningen.
Säkerställa och följa upp arbetet av en god arbetsmiljö, både ur fysisk och psykiskt perspektiv och avseende.
Hantering av grupputveckling och konflikter för att främja ett positivt arbetsklimat.
Skapa förutsättningar och driva arbetet med kontinuerlig utveckling av medarbetarna.
Implementering av LEAN-principer för kontinuerlig förbättring av produktionsprocesserna.Publiceringsdatum2026-01-29Bakgrund
Du har tidgare erfarenhet från en ledande position med personalansvar. Meriterande med erfarenhet inom tillverkande industri.
Du har industriteknisk utbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
God kunskap om säkerhets-, kvalitets- och effektivtetsarbete i tillverkningsindustrin
Förmåga att leda team mot uppsatta mål och ständiga förbättringar.
Användning av digitala verktyg såsom Officepaketet, PowerBI, och ERP-system för att optimera produktionsflödet.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du driven och engagerad, du har en stark vilja att förbättra och en förmåga att motivera andra för att bygga ett framgångsrikt team. Samtidigt är du kvalitets- och resultatfokuserad. Du är öppen och har en god kommunikationsförmåga samt är strukturerad och analytiskt.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så ansök idag!
Rekryterande chef Mattias Eriksson, mattias.me.eriksson@hitachienergy.com
. Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com
.
Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist, +46107383152; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043; Unionen: Olle Ruzicka +46 107383144 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029)
771 80 LUDVIKA Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika Jobbnummer
9711329