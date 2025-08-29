Produktionsledare Sammanbyggnad Gripen
Saab AB / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2025-08-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
i tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Sammanbyggnad är ansvariga för skrovtillverkningen av Gripen samt andra militära produkter. Vill du leda framtidens Gripen-produktion? Vi söker nu produktionsledare som vill vara med på vår resa.
Din roll
Som produktionsledare skapar du förutsättningar och engagemang hos medarbetarna så att medarbetarna tar ansvar för sina och gruppens arbetsuppgifter. Du skapar förutsättningar genom att tydligt informera och kommunicera utifrån de övergripande målen och strategierna.
I tjänsten ingår ansvar för att aktivt anpassa resurserna till verksamheten och ha kontroll över kostnaderna. Du förväntas sätta dig in i företagets affärsmässiga villkor och vad de innebär för den egna verksamheten. Som produktionsledare har du även ansvar för att budgetera din verksamhet och fullt ansvar för tillverkningsresultatet inom ditt område, vilket inkluderar produktionsekonomi, kvalitet och leveransförmåga.
Sammanbyggnad Gripen består av 3st verkstadschefsområden A, B och C och 14 st produktionsledare. Du kommer vara en del av ledningsgrupp B för sammanbyggda enheter men samtidigt ansvara och leda en egen ledningsgrupp bestående av kvalitetstekniker, produktionstekniker, produktionsstyrare samt utsedda teamledare.
Huvuduppgifterna för den lokala ledningsgruppen är att ha fokus på:
*
Operativt fokus
*
Hantera akuta störningar i produktionen
*
Leverera uppsatta åtaganden
*
Skapa förutsättningar för operatörer
*
Utveckling av produktionsmetoder och produkt
*
Implementera och följa uppsatta arbetssättPubliceringsdatum2025-08-29Profil
Du är van att påverka och ta ansvar och det är naturligt för dig att tänka utifrån kvalitet i allt du gör. Du är drivande och energisk och har uthållighet för att nå mål som finns uppsatta. Du uppskattar att befinna dig nära verksamheten och leder operativt för att nå verksamhetens förväntade resultat.
Att utveckla och förbättra verksamheten genom att skapa delaktighet och motivation är självklart för dig. Vi ser därmed att du är en god kommunikatör och har förmåga att engagera samt skapa förtroende för att få människor att vilja utvecklas och nå gemensamma mål.
Då vi arbetar med underlag som ofta är skrivna på engelska samt att en del externa kontakter förekommer i rollen, förutsätter vi att du har goda kunskaper i det engelska språket utöver goda kunskaper i svenska. Har du tidigare erfarenhet inom lean production och/eller tidigare erfarenhet av en ledarroll är det fördelaktigt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Din framtida utmaning
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9482959