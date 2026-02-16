Produktionsledare Olskroken
EuroMaint Rail AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EuroMaint Rail AB i Göteborg
, Falköping
, Åmål
, Nässjö
, Säffle
eller i hela Sverige
Befattningens uppdrag
Redo för nästa kliv? Led underhållet av X2000-tåg hos Euromaint i Göteborg
Vill du vara med och leda underhållet av Sveriges mest ikoniska snabbtåg? Nu söker vi en produktionsledare för nattarbete till vår anläggning i Olskroken, Göteborg, där vi arbetar med avancerat underhåll och modernisering av SJ:s X2000-tåg. Det här är en chans att ta en ledande roll i en högteknologisk miljö där säkerhet, kvalitet och hållbarhet står i fokus - och där du som ledare verkligen gör skillnad.
Din roll hos oss
Tjänsten är i huvudsak förlagd till natt, där du har det operativa ansvaret för produktionen. Rollen innebär även återkommande arbete dagtid. Du leder tekniker i det dagliga arbetet och ansvarar för att planera, fördela och följa upp produktionen med fokus på kvalitet, leveransprecision och en trygg arbetsmiljö i varje arbetspass.
Du är en nyckelperson i samarbetet med andra avdelningar och arbetar aktivt med att utveckla såväl teamet som våra arbetssätt. Genom ett närvarande och tydligt ledarskap skapar du engagemang, driver förbättringsarbete och tar initiativ som för verksamheten framåt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Operativt ledarskap - coacha, planera och följa upp teamets arbete
* Säkerställa att produktionen följer kvalitets- och säkerhetskrav
* Ansvara för nyckeltal, resultat och budgetuppföljning
* Bidra till förbättringsarbete och effektivare processer
* Skapa en trygg, positiv och inkluderande arbetsmiljö
Vem vi söker
Du är en erfaren och trygg ledare som trivs nära verksamheten. Med struktur, tydlighet och lösningsfokus får du ditt team att prestera och växa.
Vi ser gärna att du har:
* Eftergymnasial utbildning, gärna inom teknik
* Minst 3-4 års erfarenhet av produktionsledning
* Erfarenhet av budget- och resultatansvar
* Goda kunskaper i svenska och engelska
* Kunskap om Lean och produktionsplanering
Meriterande: erfarenhet från järnvägsbranschen eller annan tekniktung industri
Vad du får hos oss
På Euromaint blir du en del av ett engagerat team med starkt driv. Vi erbjuder en arbetsplats där vi kombinerar teknik med samhällsnytta - och där du som ledare är med och formar framtidens hållbara transporter.
Vi erbjuder:
* Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
* En viktig roll i en verksamhet i framkant
* Stora möjligheter till utveckling och inflytande
* Ett kompetent och sammansvetsat team
* Tillsvidareanställning med provanställning
* Tillträde enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-02-16Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din ledarkarriär? Då vill vi gärna höra från dig! Skicka in din ansökan senast den 15 mars. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att söka.Kontaktuppgifter för detta jobb
Niklas Lind: niklas.lind@euromaint.com
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller, ID-verifiering, referenstagning och tester.
Om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder och samlar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Bolaget omsätter cirka 1 500 MSEK och har omkring 1 000 medarbetare. Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar
Professionalism - Vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
Förtroende - Vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
Hållbarhet - Vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4658-43975622". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Niklas Lind (+46) 73 8682625 Jobbnummer
9745020