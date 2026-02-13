Produktionsledare Nordkalk Storugns
Drömmer du om en ledarroll i en framåtblickande industri med fokus på hållbara lösningar, samtidigt som du får chansen att bo och arbeta på vackra Gotland? Nordkalk erbjuder en unik möjlighet att bli en del av en verksamhet med över 100 års historia och en central roll i Europas kalkstensindustri.
Här får du leda och optimera produktionen i en av Skandinaviens största kalktäkter, samtidigt som du får uppleva livskvaliteten som Gotland erbjuder. En spännande roll för dig som är redo för nästa steg i din karriär!Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som Produktionsledare på Nordkalk leder du den dagliga verksamheten i täkten och säkerställer att produktionen flyter stabilt och effektivt för att lyckas med kundleveransen. Ditt fokus ligger på att optimera driften, problemlösa och hantera risker i en dynamisk miljö.
Produktionen omfattar alla moment från lossgöring av sten i täkten till utlastning av färdiga produkter till fartyg.
I produktionen används en kombination av anläggningsmaskiner samt stationära och mobila kross- och sorteringsverk samt ett betydande antal bandtransportörer. Du blir en del av teamet på Storugns och rapporterar till produktionschefen
Nordkalk sätter alltid säkerheten främst, så vi förutsätter att du har ett grundmurat säkerhetstänk och vill bidra till att skapa och utveckla en säkerhetskultur.
Dina huvuduppgifter inkluderar:
Övergripande ledaransvar för delar av produktionsteamet, en grupp på ca 12 medarbetare.
Driva ett säkert genomförande av produktionen
Proaktivt se över, utvärdera och planera förbättringar Leda och utveckla vår personal
Planering och samordning av sprängningar, produktion, råvaruhantering, materialflöden och utlastning
Anpassning vid förändringar och hantering av oförutsedda händelser
Genomföra grundläggande administration Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap i en operativ produktionsmiljö och som med fördel har arbetat inom täkt, anläggnings- eller gruvindustri. Alternativt har du erfarenhet från en liknande roll inom industri eller byggbranschen. Du lockas av ett brett ansvarsområde, har någon form av ledarerfarenhet och har troligtvis erfarenhet av att utveckla och vidmakthålla processer och arbetssätt. För att lyckas och trivas i tjänsten besitter du en teknisk förståelse kring maskiner och produktionsutrustning. Vidare har du kunskap och erfarenhet inom ISO-standarder, dokumentation och kvalitetskrav.
Du innehar körkort B.Dina personliga egenskaper
Vi söker en trygg och stabil ledare med stark problemlösningsförmåga och riskmedvetenhet. Du är van vid att fatta beslut självständigt och drivs av att skapa en välfungerande och effektiv produktion. För att lyckas i rollen har du en god förmåga att bemöta olika typer av människor och trivs i en miljö där förutsättningarna kan ändras med kort varsel. Du ser samarbete över avdelningarna som en självklar del i ditt arbete och arbetar för en prestigelös kultur där man hjälper varandra vid behov.
Har du frågor om tjänsten, hör av dig till vår produktionschef Jimmie på mail: jimmie.odelsheim@nordkalk.com
eller tel 072- 348 02 67
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Gotland
Hälsokontroll genomförs som ytterligare steg i processen.
Om Nordkalk
Nordkalk AB är den ledande kalkstensaktören i norra Europa med fokus på hållbara lösningar. Vi bidrar till en ljusare morgondag med vår kalksten. Den ger näring åt jorden som föder oss, renar vattnet vi dricker och luften vi andas och är avgörande för flera kritiska industriella processer, såsom stål- och papperstillverkning. Med en verksamhet på mer än 30 orter i Europa finns vi alltid nära våra kunder. Vi är verksamma i 10 länder runt Östersjön och har ett starkt fotfäste i Centraleuropa. Vårt huvudkontor ligger i Pargas, Finland. Vårt fokus är cirkulära bränslen - nu och framåt. Ersättning
