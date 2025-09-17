Produktionsledare med Bas - P/U kunskap
Quest Consulting Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en Produktionsledare med Bas - P/U kunskap
Uppdragsbeskrivning
Projektet/uppdraget omfattar byte av ljuskällor och armaturer på sex stationer för att uppfylla direktiv, som syftar till att sätta energiprestanda hos produkter, förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Utöver detta så skall stationernas attraktivitet (varumärke, trygghet, affär) samt resenärsmiljöer ses över.
Som byggledare ansvarar du i första hand för produktionsskedet i form av effektiv uppföljning av tid, kostnad och kvalitet. Arbetet omfattar kontroll, uppföljning och godkännande av anlitade entreprenörers arbete och egenkontroll, samt ansvar för arbetet bedrivs enligt gällande lagar och krav samt för ändamålet framtagna handlingar.
Exempel på uppdrag och ansvar:
Bidra till framtagandet av upphandlingsdokumenten.
Aktivt följa upp och rapportera entreprenadens framdrift avseende tid, kostnad och kvalitet.
Ansvara för ändrings- och tilläggsarbeten samt avdrag (ÄTA) utifrån kontrakt och dokumentera dessa, rapporterar dessa kontinuerligt till projektledaren.
Ansvara för input avseende prognos för gällande byggentreprenad.
Leda och protokollföra byggmöten utifrån överenskommen agenda.
Stödja entreprenörens arbete med att ta fram arbetsplaner, tidplaner och detaljerade veckoplaner. Godkänna när dem är klara och kommunicera dessa till angränsade verksamhet och intressenter.
Då entreprenads arbeten kommer att ske under pågående drift. Koordinera gränssnitt mot driftsoperatören för att säkerställa minimal påverkan på drift.
Säkerställa att entreprenören efterföljer TFs säkerhetsstyrningssystem, krav på miljö och arbetsmiljö, tekniska riktlinjer samt övriga styrande dokument och rutiner som berör arbeten.
Delta vid besiktningar och bistå vid överlämning till Trafikavdelningen.
Representera kunden och projektet i kontakt med olika externa parter och aktörer såsom myndigheter, leverantörer och entreprenörer.
Rapportera till projektledaren samt koordinera mot övriga i projektet.
Delta vid arbeten som pågår nattetid.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-09-17Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9514283