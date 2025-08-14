Produktionsledare | Livsmedel | Blekinge
2025-08-14
Produktionsledare till livsmedelsproduktion
Vi söker en driven och motiverad produktionsledare till en modern produktionsanläggning inom livsmedel i Sölvesborg. Anläggningen har vuxit till en effektiv och framtidsinriktad arbetsplats med höga ambitioner om fortsatt tillväxt och förbättring. Produktionen är uppdelad i tre avdelningar: slakt, styckning och packning. Inom alla avdelningar arbetar vi med djuromsorg, förädling och förpackning enligt kundernas krav och önskemål.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som produktionsledare blir du en del av ett engagerat team som tillsammans ansvarar för resultat och processutveckling. Du leder och fördelar arbetet på avdelningen, säkerställer att produktionen sker säkert, med rätt kvalitet, kostnadseffektivt och i tid. Du ansvarar för att rätt volymer produceras och att maskinerna används optimalt.
Rollen innefattar personalansvar för skiftgående medarbetare, med stöd av en samordnare per skift. Du ansvarar bland annat för:
Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete
Ständiga förbättringar, effektiviseringar och uppföljning av produktionsstörningar
Facklig samverkan
Uppföljning av KPI:er
Säkerställande av rutiner och policys
Myndighetskontakt
Din profil och erfarenhet
Vi söker dig som är en kommunikativ, trygg och en stabil ledare samt förebild. Du får energi av att driva utvecklingen framåt tillsammans med kollegor och medarbetare. Ditt fokus ligger i det dagliga operativa arbetet och du har förmågan att lyfta blicken och se möjligheter till förbättringar och utveckling.
För att trivas i rollen som produktionsledare hos oss är du en lösningsorienterad och analytisk person med mycket eget driv som tycker om att arbeta med ständiga förbättringar. Du förstår vikten av kommunikation och har förmåga att anpassa den utifrån mottagaren.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från livsmedelsproduktion där du även har arbetat i ledande roll med personalansvar och har god förståelse för hur en produktionslinje fungerar. Vidare bör du har en vana av att arbeta med processer och standardiserade arbetssätt.
Krav Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om företaget
Företaget är ledande i sin bransch och sitt säte i Sölvesborg. Portföljen består idag av flera spännande varumärken och formar framtidens matutbud - där hållbar innovation och utveckling är på agendan. Utöver en stark närvaro på svenska marknaden har företaget genom spännande projekt och samarbeten även tagit sig utanför Sveriges gränser och är mitt uppe i en internationalisering.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
